In den vergangenen beiden Monaten wurden zwischen Wolkersdorf und Laa/Thaya Maßnahmen gesetzt, damit die erforderliche, sichere Gleislage und Funktionalität gegeben und in weiterer Folge ein sicherer und pünktlicher Zugbetrieb gewährleistet bleiben. Die Arbeiten werden am kommenden Sonntag beendet und pünktlich zum Schulbeginn heißt es ab Montag wieder „Bahn frei“.

"Wir haben die Gleisanlagen erneuert – insgesamt wurden rund 17 Kilometer neue Gleise verlegt – diverse Arbeiten an Grabenmauern, Durchlässen und Brücken durchgeführt und Bewuchs entfernt, der den Bahnbetrieb beeinträchtigt. Gleichzeitig haben wir den Bahnsteig in der Haltestelle Paasdorf modernisiert. Investiert wurden ca. 19 Millionen Euro", heißt es in einer Aussendung der ÖBB.

Die Maßnahmen im Detail:

Abschnittsweise Schienentausch, Gleisneulage, diverse Erhaltungsarbeiten an Entwässerungsgräben und Entwässerungsschächten, Durchlasserneuerungen, Erneuerung von Bahngräben, Dammverbreiterungen, Drainagen, Instandsetzung diverser Kunstbauten und Einlaufbauwerke.

Modernisierung der Haltestelle Paasdorf – neue, höhere Bahnsteige für barrierefreies Einsteigen in die Züge. Sanierung Wartekojen, neue Unterstände, neues Bahnsteigmobilar.



"Als umfassender Mobilitätsdienstleister bringt der ÖBB Konzern jährlich 474 Millionen Fahrgäste und 113 Millionen Tonnen Güter umweltfreundlich ans Ziel. Besonders klimaschonend sind die Bahnreisenden unterwegs. Denn 100 Prozent des Bahnstroms stammen aus erneuerbaren Energieträgern", sagt ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Die ÖBB würden 2018 mit rund 96 Prozent Pünktlichkeit zu den pünktlichsten Bahnen Europas gehören.