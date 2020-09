Augen- und Gaumenschmaus: So könnte man den Kürbis im Weinviertel wohl am treffendsten

beschreiben. Die farbenprächtigen Felder zieren im Herbst das Landschaftsbild und köstliche Kürbisgerichte auf der Speisekarte oder zubereitet in der eigenen Küche erfreuen Genussliebhaber.

Im Weinviertel wachsen und gedeihen Kürbisse besonders gut, die vielen Sonnentage der Region

bieten ein perfektes Klima für den Anbau von Kürbissen.

Zahlreiche Wirte, Köche und Gastronomen servieren im September und Oktober unter dem Motto „Weinviertler Kürbiswochen“ kulinarische Köstlichkeiten rund um den Bluza, wie der Kürbis in Österreichs größtem Weinbaugebiet genannt wird. Neben bekannten Klassikern, wie der Kürbiscremesuppe oder dem typischen Weinviertler Kürbisgulasch, sind mit Risotto, Chutney, einem gesamten Kürbisfrühstück oder Schnitzel mit Kürbiskernpanier viele weitere Kürbis-Gerichte auf den Speisekarten folgender Weinviertler Wirte im Bezirk Mistelbach zu finden:

Schlosskeller Bockfließ

Gasthaus Matthias Herbst, Hanfthal

Gastwirtschaft Neunläuf, Hobersdorf

Gasthaus Martin Weiler, Laa an der Thaya

Therme Laa – Restaurants Gaumenfreuden und Feinspitz

Steiner’s Annenheim – Restaurant & Café, Ladendorf

Re • staurant & Hotel Neustifter, Poysdorf

staurant & Hotel Neustifter, Poysdorf Gasthaus Schreiber, Poysdorf

Eisenhuthaus, Poysdorf

Gasthaus Bsteh, Wulzeshofen

Kulinarische Events rund um den Kürbis

Auch kulinarische Events rund um den Kürbis werden im Weinviertel geboten, bei Brunch & Co lässt

sich die Kürbisvielfalt der Region genießen. Folgende Termine stehen beispielsweise auf dem Programm:

20. September: Erntedank-Brunch im Gasthaus Bsteh in Wulzeshofen

20. September: Der Herbst ist da! Erntedank-Brunch im Restaurant & Hotel Neustifter

11. Oktober: Weinviertler Brunch rd. um Wild & Kürbis im Restaurant der Therme Laa

Kürbis- & Kürbisprodukte

Wer die Köstlichkeiten der Weinviertler Wirte zu Hause nachkochen oder ganz eigene Kreationen in

den heimischen vier Wänden ausprobieren möchte, ist bei den Kürbis-Produzenten bzw. Hofläden, Shops & Märkten im Weinviertel an der richtigen Adresse. Neben dem Kürbis selbst als Rohprodukt sind hier auch Kürbiskernöl, Kürbiskerne in verschiedensten Geschmacksrichtungen, eingelegter Kürbis und viele weitere Kürbis-Produkte erhältlich. Die Top-Tipps im Bezirk Mistelbach:

Biohof Schmidt, Neudorf im Weinviertel

Kraftladen, Kleinbaumgarten

Hofladen Graf & Greis, Hüttendorf

Gmoabauernlodn, Niederkreuzstetten

Bäckerei Geier-Filialen in Mistelbach und Wolkersdorf

Landspeis-Shops in Mistelbach, Neubau, Ulrichskirchen und Wolkersdorf

MoSo Märkte in Katzelsdorf, Pillichsdorf, Poysdorf und Schleinbach

Detaillierte Informationen & weitere Termine:

www.weinviertel.at/kuerbis