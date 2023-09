Laaer Volksschüler wurden zur Kellergasse-Champions

Das war Abenteuer pur in der letzten Ferienwoche! Die Akademische Freizeitpädagogin der Volksschule Laa an der Thaya, Andrea Matkowitsch, verbrachte mit ihren Schützlingen einen lebendigen Vormittag in der Dürnleiser Kellergasse.

Innerhalb einer lustigen Rätselrallye wurden mit Kellergassenführerin Ilse Gritsch alle Geheimnisse der ursprünglichen Kellergasse geknackt. Nach einer Runde herrlichem Traubensaft ging es kraftvoll zu, als jedes Kind dann auch noch selbst an der Spindel der alten Baumpresse drehen dürfte. Als Highlight wartete im Kultur-Keller Puppenspielerin Ingrid Faltynek mit dem „Riesen aus dem Weinviertel“ auf die Mädchen und Buben. Beim kulinarischen Ausklang vor dem Heurigen Müllner wurde auch gezeichnet, gebastelt und natürlich wurden Kellerzeile, Feld und Flur erkundet ...

Ein großes Danke richtet sich dabei an das Taxiunternehmen Widi aus Laa an der Thaya, das für den kostenlosen und sicheren Transport der Gruppe sorgte. Erst durch diesen Sonder-Einsatz - eingefädelt vom Hollabrunner ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Hans Gschwindl aus Laa - kam dieser Ausflug überhaupt zustande. „Auch hier ein Danke im Namen der Mädchen und Buben“, freut sich Ilse Gritsch.