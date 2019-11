Im Poysdorfer Hotel Neustifter feierte der Chef der Straßenbauabteilung 3 Wolkersdorf seinen Abschied: Straßenbaudirektor Josef Decker würdigte die Arbeit von Herbert Svec, der 41 Jahre und zwei Monate im Landesdienst tätig war und mit 1. Dezember in den wohlverdienten Ruhestand tritt.

Svec geht in Pension: Zeit, um die Radwege zu nutzen .

Svec war 19 Jahre in der Planungsabteilung und wechselte 1998 nach Wolkersdorf, wo er die letzten 13 Jahre die Leitung innehatte. Svec beschäftigten in seinem beruflichen Leben jeweils für zehn Jahre drei R.: Die stationären Radargeräte in Niederösterreich, die Radwege und vor allem der Straßen Rückbau.

Landtagspräsident Karl Wilfing betonte, dass für Herbert Svec Projekte rund um die Verkehrssicherheit im Mittelpunkt der Arbeit standen: „Egal, ob im kleinsten Ort oder auf der hochrangigen B 7. Dafür ein herzliches Dankeschön“, sagte der Vater der Nordautobahn.

Da seine Gattin noch Arbeit muss, gleitet der rüstige Jungpension gemütlich in die Pension und wird dabei auch viele, der von ihm gebauten Radwege selbst ausprobieren, denn die Gesundheit ist ihm ein großes Anliegen.

Alfi Noe aus dem Büro von Straßenbaureferent Landesrat Ludwig Schleritzko dankte Svec für die gute Zusammenarbeit. Auch seine Nachfolgerin Nikola Kopitz, die bisherige stellvertretende Bauabteilungsleiterin in Wolkersdorf, hat diese hohe fachliche Kompetenz. Sie ist mit der Nachfolge von Herbert Svec auch die erste Frau als Bauabteilungsleiterin in der Gruppe Straße im Land Niederösterreich.

Als erfahrene Straßenbauerin weiß sie, was auf sie zukommt. Zwei Themen werden die Arbeit prägen: Im Süden sind es die Zulaufstrecken zur S 1 und der künftigen S 8, samt einigen Ortsdurchfahrten und im Norden der Straßenrückbau nach der Weinviertel Autobahn.