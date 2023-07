Kika Mistelbach: Mitarbeiter nahmen auf der Dachterrasse Abschied

Die Mitarbeiter der Kika-Filiale in Mistelbach kamen ein letztes Mal auf der Dachterrasse des Hauses zusammen, diesmal zu einem Abschiedsfest: Der Standort wird am kommenden Samstag nach 33 Jahren geschlossen. „Wir schließen wehmütig das Haus“, sagt Filialleiter Andreas Zach. Zum Abschluss will er vor allem eines betonen: „Und wir bedanken uns bei allen Kunden für das Vertrauen.“

Samstag ist der letzte offene Verkaufstag: Die letzten, wenigen Möbelstücke können noch ergattert werden. Die Mitarbeiter aber werden am Montag nochmal die Drehtür durchschreiten: „Dann wird der Chip übergeben - dann ist die Geschichte erledigt“, sagt Zach, der seit 22 Jahren für das Haus tätig ist.

Alle Mitarbeiter kamen zum Abschlussfest - auch die Lehrlinge, die Zach ausgebildet hatte. Einer von ihnen stieg zum Geschäftsleiter auf: Almir Grco führt den Stockerauer Standort - und muss diesen ebenso nun schließen. „Die ein oder andere Träne ist geflossen, aber es ändert nichts mehr an der Gesamtsituation“, beschreibt Zach die Stimmung bei der Zusammenkunft. „Es war wie eine große Familie, viele Mitarbeiter sind schon seit Jahrzehnten dabei.“ 20, 25 und sogar seit 33 Jahren - also von Anfang - waren sie dabei.