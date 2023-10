Wolkersdorf: Bürgerinnenrat will die Bodenversiegelung stoppen

Vergangene Woche präsentierte der erste Wolkersdorfer Bürgerinnenrat seinen Abschlussbericht. Beim Bürgerinnenrat handelt es sich um 18 Personen mit unterschiedlichem Alter, Geschlecht, akademischen Grad und Haushaltstyp. Diese 18 Personen wurden repräsentativ ausgewählt und sollen eine Art „Mini Wolkersdorf“ bilden. Die Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit müssen anschließend von der Politik behandelt und geprüft werden. Die Mitglieder entscheiden immer im Konsens, also gemeinsam, und Themen, bei der eine Person nicht einverstanden ist, werden von der Liste gestrichen.

Bodenversiegelung als größtes Anliegen

Wobei sich aber alle einig waren: Die Bodenversiegelung in Wolkersdorf muss gestoppt werden. Dieser Punkt bekam die meiste Zustimmung und wurde somit auch als erster Punkt präsentiert. Es brauche hier vor allem eine Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Diese soll mithilfe von Infoveranstaltungen, Bildungsangeboten und Schulprojekten gestärkt werden. Weiters plädiert der Bürgerinnenrat dafür, die Siedlungsentwicklung aktiv zu steuern. So sollen in Zukunft keine neuen Bauflächen gewidmet werden und eine verdichtete Bauweise vermehrt möglich sein. Bürgermeister Dominic Litzka gibt aber zu bedenken: „Sie wissen, ich muss Kindergärten bauen, das bleibt mir nicht erspart und ist meine Verpflichtung. Da wird man sich Gedanken machen müssen.“

Auch die Siedlungsentwicklung soll, wenn es nach dem Bürgerinnenrat geht, in Zukunft aktiv gesteuert werden. So sollen neue Wohnungen zielgerichtet gebaut werden und vor allem auch für junge Menschen wieder leistbar werden. Der Vorschlag: Zehn Prozent der neu erbauten Wohnungen sollen explizit für junge Menschen verwendet werden. Die Stadtgemeinde soll sich in Zukunft außerdem für neue, innovative Wohnprojekte engagieren. Ein weiterer Punkt, der dem Bürgerinnenrat ein großes Anliegen ist, ist die Begrünung von Wolkersdorf.

Wolkersdorf soll grüner werden

Gerade in den Sommermonaten heizt sich vor allem die Innenstadt stark auf und eine Begrünung durch Bäume würde zumindest ein wenig Schatten spenden können. Doch nicht nur die asphaltierten Plätze sollen beschattet werden. Geht es nach Ökologen Josef Semrad, der Teil des Bürgerinnenrates ist, ist auch der Rußbach im Sommer viel zu warm geworden. „Bei einer Messung von mir im Sommer hatte der Rußbach 23,5 Grad. Das ist viel zu warm für ein fließendes Gewässer und das werden manche Fischarten nicht überleben“, gibt Semrad zu bedenken.

Die Präsentation des Bürgerinnenrates wurde als Livestream auf der Seite der Stadtgemeinde Wolkersdorf hochgeladen und ist immer noch abrufbar: https://www.wolkersdorf.at/Gemeindeamt_Politik/Politik/Livestream