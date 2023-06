Abschnitts-FF-Bewerbe Ottenthaler FF holte sich drei Siege beim Bewerb dahoam

Die Wettkampfgruppe Ottenthal holte drei Siege in der Abschnittswertung des Leistungsbewerbes. Foto: Carmen Will

72 Bewerbsgruppen gingen beim 38. Abschnittsfeuerwehr Leistungsbewerb des Abschnittes Poysdorf Schrattenberg an den Start und der Abräumer des Bewerbes war die Gastgeberfeuerwehr: In Bronze ohne und mit Alterspunkten, sowie in Silber ohne Alterspunkte konnten die Hausherren die beste Zeit hinlegen.