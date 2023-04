FF-Abschnitt Wolkersdorf zog Bilanz und ehrte verdiente Florianis

Der Bericht des Abschnittsfeuerwehrkommandanten begann mit einer kleinen Statistik: Die Tätigkeiten gingen während der beiden Pandemiejahre 2020 und 2021 stark zurück, auch 2022 wurde das Niveau von 2019 noch nicht erreicht. So wurden im ganzen Abschnitt Wolkersdorf im Jahr 2019 82.000 Stunden geleistet, 2022 waren es mit 67.000 Stunden noch 15.000 weniger als früher. Die Einsatzzahlen sprechen jedoch eine andere Sprache – so wurden 2022 einige Einsätze weniger geleistet als 2021, was vermutlich am schneearmen Winter liegt.

In elf von 22 Feuerwehren des Abschnitts gibt es eine Jugendfeuerwehr, insgesamt sind 114 Jugendliche und 19 Kinder gemeldet, was erfreulicherweise eine kleine Steigerung zum Vorjahr ist. Weber appellierte an die Führungskräfte, die Jugendlichen beim Übertritt in den Aktivstand zu begleiten und gut zu integrieren, damit die großartige Arbeit der Jugendbetreuer nicht umsonst war. Erfreuliches gab es vom Funkleistungsabzeichen zu berichten – 17 Teilnehmer der FF Hochleithen und Ulrichskirchen ergatterten das Abzeichen. Leider nur einen Teilnehmer gibt es bei dem Feuerwehrleistungsabzeichen Anfang Mai. Drei Gruppen aus Riedenthal absolvierten die Ausbildungsprüfung Atemschutz, eine Gruppe aus Hochleithen die Ausbildungsprüfung technischer Einsatz.

Abschließend gab es noch einen für manche überraschenden Funktionswechsel: Robert Weitzendorfer legte nach knapp 28 Jahren als Leiter des Verwaltungsdienstes des Abschnitts Wolkersdorf und Abschnittssachbearbeiter EDV beide Funktionen zurück. Angelina Wegbauer übernimmt die Leitung des Verwaltungsdienstes, Markus Plesner den Abschnittssachbearbeiter EDV. Beide wurden sogleich angelobt. Robert Weitzendorfer wurde für seine langjährige Tätigkeit das Verdienstzeichen 1. Klasse in Gold des NÖ Landesfeuerwehrverbandes verliehen. Außerdem bekam er eine Dank- und Anerkennungsurkunde des Abschnitts Wolkersdorf.

Als Ehrengäste konnten begrüßt werden: Landtagsabgeordneter Kurt Hackl, Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler, Pillichsdorfs Bürgermeister Florian Faber, Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Schuster und seinen Stellvertreter Franz Buchmann, Klaus Adler von der Kaserne Mistelbach, die Abschnittsfeuerwehrkommandanten Harald Schreiber (Poysdorf), Manfred Koch (Laa/Thaya) und Harald Schwab (Mistelbach) und Ehrenbundesfeuerwehrrat Johann Rernböck. Webers besonderer Dank galt der veranstaltenden Feuerwehr Pillichsdorf unter ihrem Kommandanten Franz Unger.

Ehrungen und Auszeichnungen

Ehrenzeichen für 25-jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungsdienstes: Roman Hirschvogl (Bockfließ), Martin Nigisch (Bockfließ), Gerald Haindl (Großebersdorf), Markus Haindl (Großebersdorf), Wolfgang Heeger (Großebersdorf),Florian Wernhart (Großebersdorf), Felix Swoboda jun. (Groß Engersdorf), Thomas Müllner (Kronberg), Christian Schütz (Kronberg), Andreas Spitzhüttl (Manhartsbrunn), Harald Haiduck (Münichsthal), Stefan Pfaffl (Münichsthal), Hannes Hauser (Münichsthal), Gerhard Ullmann (Niederkreuzstetten), Markus Strobl (Oberkreuzstetten), Martin Meszaros (Schleinbach), Leopold Kortisch (Unterolberndorf), Rene Traxler (Unterolberndorf), Stefan Anger (Wolkersdorf).

Ehrenzeichen für 40-jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungsdienstes: Herbert Rögner (Groß Engersdorf), Rudolf Achter jun. (Hochleithen), Johannes Wagner (Hochleithen), Rudolf Weigl (Hochleithen), Hermann Böhm (Münichsthal), Thomas Toifl (Niederkreuzstetten), Hermann Mareiner (Oberkreuzstetten), Robert Weitzendorfer (Obersdorf), Franz Mayer (Pillichsdorf), Manfred Hackl (Putzing), Wolfgang Styblo (Putzing), Gerhard Fischer (Riedenthal), Norbert Kraus (Riedenthal), Günter Magister (Unterolberndorf).

Ehrenzeichen für 50-jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungsdienstes: Franz Glöckler (Bockfließ), Hermann Barth (Hautzendorf), Kral Grandl (Hautzendorf), Rudolf Schmid (Hautzendorf), Walter Pfanner (Hochleithen), Johann Rernböck (Hochleithen), Josef Schick (Kronberg), Franz Egger (Niederkreuzstetten), Heinrich Mayer (Niederkreuzstetten), Josef Schrenk (Pfösing), Anton Kirchner (Riedenthal), Wolfgang Klaus (Ulrichskirchen), Herbert Bayer (Unterolberndorf).

Ehrenzeichen für 60-jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungsdienstes: Karl Hirschvogl (Groß Engersdorf), Rudolf Gschwindl (Wolkersdorf), Robert Schindler (Wolkersdorf), Gerhard Stuchlik (Wolkersdorf),.

Verdienstmedaille 3. Klasse in Bronze des NÖ Landesfeuerwehrverbandes: Christian Rotter (Groß Engersdorf), Robert Zand (Wolkersdorf)

Verdienstzeichen 3. Klasse in Bronze des NÖ Landesfeuerwehrverbandes: Markus Schramm (Groß Engersdorf), Heinrich Grasel (Hautzendorf), Johannes Coufal (Hochleithen), Hermann Böhm (Münichsthal), Alexander Gindl (Pfösing), Karl Karpf (Pillichsdorf), Michael Schmid (Pillichsdorf), Walter Schachinger (Wolkersdorf), Erwin Stuchlik (Wolkersdorf).

Der FF Hornsburg wurde eine Urkunde zum 125-jährigen Bestehen überreicht.

