Bezirk Mistelbach: Eislaufzauber, Lesung und Benefizshow

Abseits der Adventmärkte gibt es, neben den zahlreichen Punschständen – die Termine gibt's jede Woche auf den Serviceseiten der Mistelbacher NÖN – viel Kultur zu genießen. Außerdem präsentiert sich der Eiszauber vor dem Mistelbacher Rathaus zumindest bis Weihnachten adventlich.

Benefiz-Gala Christmas in Mistelbach. Eine Adventzeit ohne die Benefiz-Show „Christmas in Mistelbach“ ist nicht mehr denkbar. Die von Klaus Frank initiierte Show ist mittlerweile ein kultureller Fixpunkt in der Region und eine der größten Weihnachtsgalas im Weinviertel: Klaus Frank und Entertainer Michael Jedlicka werden am 16. Dezember wieder die Crème de la Crème der regionalen Kulturschaffenden auf der Bühne begrüßen. Neben Jimmy Schlager und den „Unique Filled Peppers“ haben auch Margit Selina, Reinhard Hirtl, das Ensemble des BORG Mistelbach, das Gesangsensemble der Musikschule Mistelbach und der Schulchor der Mistelbacher Mittelschule und viele andere ihr Kommen zugesagt. Begleitet werden sie wieder von der Stageband unter der Leitung von Johannes Grill und Karl Bergauer. Alle Künstler treten unentgeltlich auf, mit dem Erlös des Abends werden noch vor Weihnachten bedürftige Familien in der Region unterstützt.

Karten gibt es im Bürgerservice der Stadtgemeinde und online auf www.christmas-in-mistelbach.at. Ein Tipp: Schnell zugreifen, die Show ist üblicherweise rasch ausverkauft.

Stimmungsvolle Musikshow und humoristische Lesung in der Laaer Burg. Kurz vor Weihnachten wird Entertainer Reinhard Reiskopf mit dem Programm „Christmas Time“ in die Laaer Burg einladen. Am Freitag, 22. Dezember, ab 20 Uhr, wird der Weinviertler mit viel Witz und Charme die schönsten Weihnachtslieder – von „Rudolph the Red Nosed Reindeer“, „Winterwonderland“ über „Have Yourself a Merry Little Christmas“ bis hin zu traditionellen deutschsprachigen Liedern – im Saal der Burg performen. „Ein stimmungsvoller Abend mit Mitsing-Garantie“, verspricht Reiskopf.

Reinhard Reiskopf singt in der Burg Laa Weihnachtliches. Foto: zVg

Bereits am Donnerstag, 14. Dezember, 19.30 Uhr, lesen Katharina Grabner-Hayden, Tschelsie Berger und Julia Bachtrögler-Unger Humoristisches rund um das Fest in der Burg. Programmatischer Titel des Abends: „Mehr Lametta, Schatzi!“ Und zwischen den Texten gibt es die passenden Lieder à la Lore Krainer, Hugo Wiener oder Georg Kreisler.

Katharina Grabner-Hayden, Tschelsie Berger und Julia Bachtrögler-Unger sorgen für die humoristische Seite des Weihnachtsfestes. Foto: Privat

Karten für beide Veranstaltungen gibt's im NÖN-Ticketshop und bei allen Raiffeisen- und Erste Banken.

Eislaufen vor dem Mistelbacher Rathaus. Schon am 24. November startet im Mistelbacher Zentrum der Eiszauber: Die PVC-Platten laden vor allem die Kleineren zum Eislaufen ein, die Kunststoffoberfläche eignet sich vor allem für Anfänger. Eröffnet wird mit einer Kindereisdisco, geöffnet ist bei freiem Eintritt täglich. Wer keine Eislaufschuhe hat, kann sich welche im Adventdorf bei der Eisfläche ausborgen.

Und damit das Eislaufen für die wartenden Eltern nicht zu trocken wird, gibt es Punsch- und Gastronomiestände, wobei Erstere immer von Mistelbacher Vereinen betrieben werden, die den Erlös karitativen Zwecken spenden oder, wie im Falle der Elternvereine der Schulen, mit dem Geld sozial schwache Kinder unterstützen.

Eislaufbetrieb ist übrigens auch am Heiligen Abend von 10 bis 15 Uhr, damit Kinder die Zeit überbrücken können, bis das Christkind mit seinen Vorbereitungen fertig ist.