Gnadendorfer wollen ihr Abfallsammelzentrum erhalten

„Demokratie ist eben Demokratie“, resümiert Bürgermeister Manfred Schulz zur Volksbefragung am zweiten Adventsonntag. „Auch, wenn ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht hätte, entscheidet bei solch einer Volksbefragung letztendlich alleinig die Stimme der Bürger“.

Zum Wahlergebnis : Abstimmungsberechtigt waren insgesamt 992 Personen mit Hauptwohnsitz in Gnadendorf oder in einer der Katastralgemeinden Eichenbrunn, Pyhra, Röhrabrunn, Wenzersdorf und Zwentendorf. Aus insgesamt 641 abgegebenen Stimmen resultierten 634 gültige Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug knapp 65 Prozent. 473 Bürger, oder knapp 75 Prozent, stimmten für Variante 1, die für die Beibehaltung des bestehenden Altstoffsammelzentrums beim Bauhof in Gnadendorf stand. 161 oder 25 Prozent stimmten für Variante 2, also den Bau eines neuen Wertstoffsammelzentrums in Unterschoderlee oder Laa.

Direkt nach der heftig polarisierenden Wahl hängten die einzelnen Sprengelwahlleiter jeder Ortschaft die Ergebnisse aus, und ab Montag sind die Details zudem auf der Homepage der Gemeinde Gnadendorf nachzulesen.

Wahlberechtigt waren nach dem im Juni dieses Jahres im Landtag beschlossenen neuen Wahlrecht alle Bürger mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde. Sicherlich hätten mehr Einwohner theoretisch ein Anrecht auf Teilnahme an der Wahl gehabt, aber vielfach wurden Haupt- und Nebenwohnsitz getauscht aufgrund des Parkpickerls in Wien. Denn, um dieses zu erlangen, ist ein Hauptwohnsitz in Wien notwendig.

Laut Schulz hätte sich die Richtung, die die Wahl nehmen würde, bereits bei der vorangegangenen dreistündigen Informationsveranstaltung abgezeichnet. Dabei hätte es, trotz des Beiseins des Geschäftsführers des Umweltverbands NÖ und einer Vertreterin der Landesregierung, scharfe Diskussionen gegeben. Teilweise wäre sehr untergriffig diskutiert worden. „Aber auch das gehört zu unserem Job. Es gibt nicht immer nur Schönwetterpolitik“, so Schulz realistisch.

Wie geht es nun weiter? In den kommenden Monaten werde man sich in den zuständigen Gremien beraten und mit der Bezirksverwaltung Kontakt aufnehmen, um zu besprechen, welche Maßnahmen wie umgesetzt werden sollen.

Jetzt wird‘s teurer

