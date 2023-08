Die Ortsmusik gibt kräftiges Lebenszeichen

Im Vorjahr, bei der Giletübergabe, spielte die Ortsmusik unter der Leitung von Erhard Reim erstmals mit einer öffentlichen Probe in den Alten Geringen in Ketzelsdorf auf. Das kam so gut an, dass für heuer eine Wiederholung in Walterskirchen angesagt war. „Ich bin überwältigt vom großartigen Besuch“, freute sich Erhard Reim. Stadträtin Sabine Lenk dankte den 24 Musikern der Ortsmusik für ihre kulturellen und gesellschaftlichen Beiträge in beiden Orten. Dank der ausgezeichneten Musikschule Poysdorf und den beiden großen Kapellen, der Jugendtrachtenkapelle und des Musikvereins, kann auch die Ortsmusik mit jungen Musikern rechnen, hob Lenk hervor. Acht junge Musiker aus Walterskirchen und Ketzelsdorf sind heuer bei der Ortsmusik mit dabei. Erhard Reim dankte auch Sylvia und Josef Hermann für die Bereitstellung von Keller und dem wunderschönen Vorplatz, um das kleine Fest mit Musik und Ausblick auf die Weingärten abhalten zu können. Die Bevölkerung ist jedenfalls sehr froh, in Walterskirchen und Ketzelsdorf eine derart aktive Ortsmusik zu haben.