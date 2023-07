Abenteuer-Camp in Uniform in Poysdorf, Falkenstein und Mistelbach

Nach dem Einrücken fassten die Kurzzeitrekruten ihre Uniform aus, danach begann gleich die Ausbildung: Sie lernten die Fahrzeuge des Heeres kennen, erhielten Waffen- und Schießdienst, damit sie später auch für eine Gefechtsübung fit sind, lernten, wie man sich als Soldatin oder Soldat verhält und natürlich durfte auch der Exerzierdienst nicht fehlen. „Das hatten wir bei einem früheren Bataillon X weggelassen. Da haben die Teilnehmer das dann aktiv eingefordert“, erzählt Presseoffizier Herwig Graf.

Sechs Drogenlenker auf A5 aus dem Verkehr gezogen Es war ein actionreiches Wochenende: Im Rahmen des „48 Stunden Bataillon X“ konnten 60 junge Menschen aus ganz Österreich das Bundesheer von seiner abenteuerlichen Seite kennen lernen.

Nach der originalen Bundesheer-Tagwache verlegten die Rekruten dann nach Falkenstein und Poysdorf, wo sie sich in einem Steinbruch abseilten und im Badeteich einen Parcours in einem Ruderboot überwinden mussten. In einem Orientierungsmarsch ging es auf den Truppenübungsplatz Totenhauer, so sie dann in Heereszelten übernachteten. Nach Morgensport und Marsch in die Kaserne endete diese Werbeaktion für das Bundesheer, die österreichweit nur an drei Standorten abgehalten wird.

In Mistelbach kamen die Teilnehmer aus sieben verschiedenen Bundesländern, aus dem Weinviertel war kein einziger Teilnehmer dabei. „Weil nur 60 Plätze im Bataillon waren, mussen Interessenten sogar abgewiesen werden“, weiß Graf. Das Interesse am Actionwochenende im Camouflagelook ist immens.