Der König der Lüfte soll in die Köpfe der Menschen

„Der Schutz der Adlerpopulation ist uns wichtig, weil wir den hohen ökologischen Wert der Region, insbesondere der Adler, kennen, aber dies vielen Menschen nicht bewusst ist“, sagt Zeno Piatti-Fünfkirchen. Er ist Initiator und Gründungsobmann des Zentraleuropäischen Adlerzentrums Thayatal, das jetzt im Schüttkasten Neuruppersdorf aus der Taufe gehoben wurde.

Die grenzübergreifend arbeitende NGO - bestehend aus tschechischen und österreichischen Land- und Forstwirten, Umweltschützern, Wirtschaftstreibenden, Sport-, Kultur- und Tourismusinitiativen - hat sich der langsam erholenden Adlerpopulation verschrieben. Ziel der Organisation ist die Erfassung, der Austausch, Schutz und Erforschung der Adler und deren Lebensraum im Weinviertel und Südmähren. Im Zuge dessen strebt das Zentrum auch Aufklärung von Schülern, Sensibilisierung der Bevölkerung und touristische Inwertsetzung der Adler und deren Umwelt an.

„Schatz vor der Haustür wertet Leben am Land auf“

Die Landschaft rund um das Thayatal stellt ein ökologisches Kleinod dar, das durch wenig Infrastruktur, wie Schnellstraßen, Windräder, Hochspannungsleitungen, geringe Verbauung und einen überdurchschnittlichen Anteil von ökologischem Landbau geprägt ist. Dadurch konnte sich eine Fülle von Arten in der Gegend halten bzw. wieder etablieren. „Diesen Schatz vor der Haustür zu haben, sich darum zu kümmern und dafür verantwortlich zu sein, wertet das Leben auf dem Land auf“, sagt Piatti-Fünfkirchen, der am Pottenhofner Stutenhof bereits seit den 1980er-Jahren biologische Landwirtschaft betreibt. Ein derartiger Schutz finde aber meistens keinen finanziellen Niederschlag und daher möchten die Initiatoren auch ökonomische Vorteile für die Menschen vor Ort schaffen.

Im Schüttkasten Neuruppersdorf wurde das grenzüberschreitende Zentraleuropäische Adlerzentrum Thayatal gegründet. Es soll Bewusstsein für den Wert der gerade wieder wachsenden Adlerpopulation schaffen. Foto: ZAT

Besonders die Population von See- und Kaiseradlern hat sich im Thayatal während der letzten Jahre langsam erholt. Ursprünglich galten die Tiere in der Region als ausgestorben, aber dank der speziell beruhigten Umstände entlang der Grenze hat sich ein kleiner, stetig wachsender Bestand entwickelt. „Der Adler im Weinviertel und Südmähren ist ein besonderes Gut. Wir haben ihn auf unseren Wappen, auf unseren Trikots und auf unseren Logos“, unterstreicht der Gründungsobmann: „Wir wollen die Wertschätzung aus der Symbolik heraus und in die Realität hinein befördern.“

Der Arbeitsfokus der NGO umfasst das Einzugsgebiet vom Nationalpark Thayatal entlang der Thaya bis hin zum UNESCO-Biosphärenpark „Dolni Morava“. Die Mitglieder der NGO freuen sich über den erreichten Meilenstein und laden gleichgesinnte Unternehmen, Initiativen und Organisationen zur Mitarbeit ein.

Das Adlerzentrum hat vorerst seinen Sitz direkt an der Grenze in Pottenhofen. Da es sich um eine grenzübergreifende Organisation nach österreichischem Recht handelt, wird dieser weiterhin in Österreich bleiben: „Aber wir werden voraussichtlich eine tschechische Spiegelorganisation mit Sitz in Südmähren gründen“, kündigt Zeno Piatti-Fünfkirchen an.