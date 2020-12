Unterstützung erhalten sie von Stefan Duscher (www.muenichsthal.at). Er liefert den Münichsthaler Adventkalender quasi fußfrei in jedes Wohnzimmer, indem er jeden Abend ein Foto des jeweiligen Adventfensters auf muenichsthal.at und in der örtlichen Facebook-Gruppe 2122 Münichsthal veröffentlicht.

„Das Interesse war so groß, dass wir einige Tage doppelt vergeben haben“, berichtet Ortsvorsteher Gerhard Supper. „Egal ob aufwendig oder einfach gestaltet – wir freuen uns über jeden, der sich an diesem vorweihnachtlichen Gemeinschaftsprojekt beteiligt, unabhängig von kreativem oder handwerklichem Geschick! In diesem Sinn herzlichen Dank allen Familien für die Teilnahme!“

Die Liste aller Teilnehmer inklusive Plan ist digital verfügbar unter www.muenichsthal.at. Das erlaubt auch Ortsunkundigen, die Münichsthaler Adventplätze im Rahmen eines vorweihnachtlichen Abendspazierganges zu bewundern.

Gemeindemandatare und Ortsvorsteher werden zudem ihr Versprechen einlösen: Sie haben zugesichert, 150 Euro an Licht ins Dunkel zu spenden, sollte das Ziel von mindestens 24 geschmückten Fenstern, Hauseingängen oder Vorplätzen erreicht werden.