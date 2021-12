Gaubitsch: Coronataugliches Herbergsingen der Landjugend

Beginn ist am Freitag, den 17.12. bei der Kapelle in Altenmarkt – am Samstag, den 18.12. im Krippenraum im Gaubitscher Pfarrhof und am Sonntag, den 19.12 bei der Kapelle in Kleinbaumgarten, jeweils von 16 bis 19 Uhr.

Die gesammelten Spenden werden heuer erstmals an die Nachmittagsbetreuung der Sonderschule Laa übergeben, damit einige Herzenswünsche der Schüler erfüllt werden können.

Als Alternative zum Kindernachmittag am Heiligen Abend gibt es wieder Weihnachtspakete für Kinder. Diese sind bei der Herbergsuche an allen drei Tagen ohne Voranmeldung abzuholen.

Für Spenden gibt es auch die Möglichkeit diese zu überweisen: AT20 3241 3000 0015 2470 auf das Konto der Landjugend Laa an der Thaya.