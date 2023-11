Rabensburg macht wieder den Anfang

Mistelbach: SchlösslAdvent mit viel Kunsthandwerk. „Heuer werden wir die Museumsgasse vor dem Schlössl sperren, damit wir unseren SchlösslAdvent auch auf die Straße ausdehnen können“, freut sich Roswitha Janka, Obfrau des SchlösslAdvents in Mistelbach. Von 1. bis 3. Dezember wird das Barockschlössl vorweihnachtliches Zentrum Mistelbachs. Neben dem gewohnten qualitätsvollen Kunsthandwerk im Schlössl wird es wieder jede Menge Hütten mit weihnachtlichen Genüssen, Glühwein und Punsch im Hof und heuer erstmals wieder seit langem auch in der Museumsgasse geben. „Mit Lichtelementen wollen wir heuer eine Verbindung zwischen Franz Josefstraße, Schlössl und dem Hauptplatz herstellen“, sagt Janka. Denn dort findet sich auch das Adventdorf des Mistelbacher Eiszaubers, das schon zwei Wochen vorher aufsperrt.

Begleitet wird das adventliche Angebot von einem Kulturprogramm: Musik, Lesungen und auch der Nikolaus wird wieder kommen. Und im Presshaus gibt's wieder den Heurigenbetrieb.

Infos und Detailprogramm: www.schlössladvent.at

Beim Schlössladvent in Mistelbach gibt es wieder viel Kunsthandwerk. Foto: Michael Pfabigan

Poysbrunn: Advent in der Kellergasse. Das Märchendorf lädt am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. Dezember zum Poysbrunner Adventzauber in die Kellergasse Franzbergen ein. Der Adventmarkt gleich hinter dem Schloss ist jeweils ab 14 Uhr geöffnet. In den Kellern sorgen die Poysbrunner Vereine für Köstlichkeiten von süß bis sauer und von fein bis deftig. Aussteller bieten handwerkliche Besonderheiten aus verschiedenen Materialien an. Für die Kleinsten gibt es einen betreuten Kinderkeller und am Sonntag wird Nina Blum ihre Märchenstunde abhalten. Die Weinhauerkapelle Poysbrunn umrahmt den Adventzauber mit vorweihnachtlicher Musik.

Stimmungsvoll: Der Advent in der Poysbrunner Kellergasse Franzbergen. Foto: Michael Pfabigan

Poysdorf: Idylle im Vino Versum. Das idyllische Freigelände der Vino Versum Wein+ Traubenwelt in der Brünnerstraße 28 beherbergt am Samstag, den 2. Dezember von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, den 3. Dezember von 14 bis 20 Uhr den Poysdorfer Christkindlmarkt. Über 30 vorweihnachtliche Stände bieten hochwertige Kunsthandwerksprodukte sowie kulinarische Köstlichkeiten aus der Region. Inmitten des Freigelände erstrahlt ein sieben Meter hoher Christbaum in festlicher Weihnachtsbeleuchtung. Das weihnachtliche Musikprogramm und ein umfangreiches Kinderprogramm sorgen für einen erlebnisreichen und genussvollen Advent in Poysdorf.

Ein Lichtertraum: Der Adventmarkt im Vino Versum. Foto: Werner Kraus

Bullendorf: Adventzauber in der Kellergasse Fuchsenweg. Bereits zum 17. Mal veranstaltet der Kultur- und Verschönerungsverein von Bullendorf am 2. und 3. Dezember 2023 von jeweils 14 bis 20 Uhr den Adventzauber in der Kellergasse am Fuchsenweg. In der idyllischen - für das Weinviertel typischen -Kellergasse werden Aussteller und Künstler allerlei Schönes zum Verkauf anbieten. Von Gemaltem, Geschnitztem oder Gebasteltem wird für alle etwas dabei sein. Für die jüngsten Besucher gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm - da ist wirklich für alle etwas dabei. Auch für das leibliche Wohl wird mit Wildwürsten, Kaffee und Kuchen, aber auch Weinviertler Krapferl und Wildleberkäse bestens gesorgt sein - um nur einige der Köstlichkeiten zu nennen.

Auch Ab-Hof-Produkte von den Biobauern der Region wird es hier zu erwerben geben. Und um das Ganze abzurunden, sorgt das Blechquartett „Die Kettbrassbrunner“, die Jagdhornbläser und einige Volkssänger für vorweihnachtliche Stimmung. Der Adventzauber in der Kellergasse ist größtenteils barrierefrei zu bewältigen - Parkplätze sind genügend vorhanden.

Die Eröffung des Adventmarktes am Fuchsenweg im Vorjahr. Foto: Gerhard Brey

Advent- und Weihnachtsmarkt am Sportplatz ESV Rabensburg. Bereits am 25. und 26. November wird es hier ab 13 Uhr allerlei Selbstgemachtes wie Aufstriche und Marlemaden, aber auch Adventkränze und Gestecke zu erwerben geben. Ab 15 Uhr wird es Darbietungen der Volksschulkinder und Musikschulkinder in der ESV-Sporthalle geben. Abgesehen davon wird es auch Ponyreiten, organisiert vom Reitstall Blümchen, sowie eine Kinderbackstube geben.

Adventmarkt Unterstinkenbrunn. In der idyllischen „Loamgrui“ findet auch dieses Jahr am 2. und 3. Dezember von jeweils 12 bis 19 Uhr der Adventmarkt in der Kellergasse statt. Verbunden mit den Hohlwegen, die unter Naturschutz stehen, ist die Kellergasse einzigartig im Weinviertel. In den knapp 60 Presshäusern wird es Weine aus eigenen Rieden sowie hausgebrannte Schnäpse, Glühwein und Punsch geben. Selbstverständlich gibt es auch hier kulinarische Köstlichkeiten sowie Kerzen, Krippen und bemalte Keramik zu erwerben - zu passender Musik. Der Zugang ist auf dem Hohlweg gut ausgeschildert.

Stimmungsvoll: Der Adventmarkt in der Loamgrui in Unterstinkenbrunn. Foto: Astrid Bartl

Wolkersdorfer Adventmärkte. In Wolkersdorf findet von 1. bis 3. Dezember in der Kellergasse der „Advent rund um die Kellergasse“ statt. Auch hier wird es zahlreiche regionale Schmankerl zu probieren und süße Nostalgie-, Deko- und Geschenkartikel zu erwerben geben. In der Woche darauf geht es gleich weiter mit dem Obersdorfer Adventzauber am 8. Dezember. Es gibt Punsch von der Katholischen Jugend Obersdorf sowie Wildspezialitäten der Jäger. Auch der Tennis- und Musikverein sowie die Volkspartei und die Kultur- und Sportinitiative sind am Adventmarkt vertreten.

Schrick: Stimmungsvoller Holitsch. Ein Geheimtipp ist am 8. Dezember immer der Adventzauber im Holitsch, der Kellergasse in Schrick, organisiert vom Dorferneuerungsverein: Die Keller haben für Kunsthandwerk geöffnet, die Schricker Vereine sorgen für die passende Bewirtung und der Musikverein Schrick für die weihnachtliche Musik.