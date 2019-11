Die Weinkeller sind in der Loamgrui einzigartig gebaut, sie verfügen über ein Vordach, welches auf breiten Säulen ruht. Zu ihnen gelangt man über zwei beschauliche Hohlwege. Insgesamt ist das Kellerdorf in der ehemaligen Lehmgrube in Unterstinkenbrunn mit Sicherheit einer der schönsten Austragungsorte für einen Adventmarkt.

Seit etwa 30 Jahren findet der Markt hier schon statt, wobei den Ausstellern über 100 Presshäuser zur Verfügung stehen. Das lockt viele Besucher an, die sogar aus Wien hierher kommen.

„Wir wollen keine Weihnachtslieder, die wir in den Geschäften jetzt schon rauf und runter hören.“ Roswitha Janka, Adventmarkt-Organisatorin

Wie in Unterstinkenbrunn ist es im Weinviertel überhaupt Tradition, dass Adventmärkte in den Kellergassen stattfinden. Naheliegend, gehören die Kellergassen doch zu den wenigen, aber bedeutenden Tourismuszielen im Weinviertel. Sie sind das Markenzeichen der Region schlechthin und haben einen Bedeutungswandel erlebt: Einst waren die Presshäuser Arbeitsstätten, heute dienen die mühevoll in den Lehm gegrabenen Kellerröhren mehr dem Vergnügen als der Weinerzeugung.

Bei den Adventmärkten zeigen sich die Kulturstätten jedenfalls von ihrer schönsten Seite. Doch wie läuft das weihnachtliche Geschäft? Die NÖN fragte bei den Veranstaltern nach, um einen Blick hinter die Kulissen der Hütten zu erlangen.

In Mistelbach ist der Advent auf zwei Märkte aufgeteilt: Den Anfang macht am ersten Adventwochenende der Schlössladvent im Barockschlössl aus dem 18. Jahrhundert. Eine Verbindung zum Wein hat aber auch dieser Adventmarkt, denn im Presshaus des Schlosses befindet sich eine Weinpresse aus dem Jahr 1730.

"Wir schmücken mit Tannenreisig und Lichterketten"

Der Schlössladvent steht unter dem Motto „Weihnachten wie früher“, was heißt, dass auf Neonlichter und Weihnachtsmänner verzichtet wird. „Wir schmücken mit Tannenreisig und Lichterketten in weißem Licht und wollen keine Weihnachtslieder, die wir in den Geschäften jetzt schon rauf und runter hören“, sagt Organisatorin Roswitha Janka. Mit dem Geschäft ist sie zufrieden: Einige Interessenten haben dieses Jahr keinen Standplatz mehr bekommen, sie müssen auf nächstes Jahr warten. Unter ihnen sind auch viele Anbieter aus Wien und sogar ein Mieter aus Polen.

Am zweiten Adventwochenende findet in der Bezirkshauptstadt dann der Alt-Mistelbacher Advent statt. Er zählt zu den stimmungsvollsten Adventmärkten und überzeugt mit Detailverliebtheit.

In Poysdorf erlebt der Christkindlmarkt dieses Jahr einen Neustart: Er findet erstmals am Freigelände der Vino Versum Wein + Trauben Welt statt. Der Standort ist die Ablöse für den bisherigen Markt in der Kellergstetten. Die letzten 24 Jahre fand der Poysdorfer Advent schon an einigen Standorten statt. Gründe für den Neustart sind das Ambiente, die passende Infrastruktur und genug Platz für die Aussteller bei der Wein + Trauben Welt. Insgesamt ist dort Platz für 30 Stände.

Die Poysdorfer haben sich für den Adventmarkt ein völlig neues Konzept einfallen lassen, mit dem sie die Aussteller überzeugen konnten. „Wir konnten viele ganz neue Aussteller gewinnen“, sagt Organisatorin Karin Korschan. Zum Rahmenprogramm gehört das große Swinging Christmas Konzert.

Besonders wichtig sind den Besuchern der Adventmärkte, laut Roswitha Janka, aber auch Punsch und Glühwein. Am ersten Tag kommen sie meist deswegen und zum Schauen. „Samstag und Sonntag wird dann gekauft“, sagt Janka. Allgemein sieht sie im Bezirk keine Nachfrage nach zusätzlichen Adventmärkten. Es finden am ersten, zweiten und dritten Adventwochenende Märkte statt.