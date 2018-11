Poysdorf, die Weinstadt Österreichs, lädt am 1. und 2. Dezember 2018 ab jeweils 14.00 Uhr zum traditionellen und stimmungsvollen AdEvent in die Kellergasse Gstetten. Die festliche Eröffnung findet am Samstag, den 1. Dezember, um 16.00 Uhr statt.

Rund um die Gstettenbühne (Poydium) erwartet die Besucher bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie, traditionelles Kunsthandwerk und kulinarische Spezialitäten. Überdies findet zu Ehren der Heiligen Barbara an ihrem Namenstag, dem 4. Dezember, um 18.00 Uhr eine Heilige Messe in der Barbarakapelle der WEIN+TRAUBEN Welt im Vino Versum Poysdorf statt.

Selbstgefertigte Produkte, Geschenkideen, weihnachtliche Musik und kulinarische Köstlichkeiten

Seit mehr als 20 Jahren findet am 1. Adventwochenende der Adventmarkt in Poysdorf statt. Mit seiner einzigartigen Kulisse bietet die Poysdorfer Kellergstetten einen romantischen Rahmen um der vorweihnachtlichen Hektik zu entfliehen.

Für die ganze Familie werden liebevoll selbstgefertigte Produkte und Geschenkideen, weihnachtliche Musik und kulinarische Köstlichkeiten geboten. Ein Weinkeller mit dem Motto „Oase der Stille“ lädt zum besinnlichen Verweilen ein. Die Krippenausstellung bietet Einblick in die alte Kunst des Krippenbaus.

Die festliche Eröffnung erfolgt am Samstag, den 1. Dezember, um 16.00 Uhr. Um 16.30 Uhr erwartet die Besucher eine romantische Kellergassenführung, die zu dieser Jahreszeit fast mystisch wirkt. Um 18.00 Uhr wird unter dem Motto „dumpa is‘“ das Licht abgeschaltet und die Besucher zu einer besinnlichen halben Stunde bei Kerzenlicht eingeladen. Höhepunkt für alle Kinder ist der Besuch des Nikolaus am Sonntag um 17.00 Uhr.

Traditionelles Barbara-Amt mit Heiliger Messe und „Barbarazweigerl“ in der Barbarakapelle am 4. Dezember

Der 4. Dezember ist der Namenstag der Heiligen Barbara, einer der beliebtesten Heiligen der katholischen Kirche und Patronin der Bergleute. Ihr zu Ehren wird auch heuer wieder am 4. Dezember um 18.00 Uhr eine Heilige Messe in der Barbarakapelle der WEIN+TRAUBEN Welt im Vino Versum Poysdorf gefeiert.

Das Fest findet seinen Ursprung im Jahre 1664 mit einer Verpflichtung für Poysdorf: Barbara Dibiocken war eine reiche Witwe, die ihr Vermögen den Poysdorfer Armen hinterließ. Auf ihre Anordnung hin wurde eine Kapelle an das Bürgerspital angebaut, sie stellte der Gemeinde weiters 200 Gulden und einen Keller samt Presshaus in der heutigen Kellergstetten zur Verfügung, damit auf „ewigliche Zeiten“ jährlich an ihrem Namenstag eine Heilige Messe gelesen wird. Der Stiftungsvertrag ist bis zum heutigen Tag erhalten.

Die Heilige Messe wird vom Poysdorfer Kirchenchor musikalisch umrahmt, im Anschluss sorgen warme Getränke für das leibliche Wohl. Am Ende der Feier bekommt jeder Besucher das typische Barbarazweigerl, das dem Brauchtum nach demjenigen, dessen Zweig als Erster zu blühen beginnt, besonderes Glück im kommenden Jahr wiederfahren soll.

AdEvent:

1. und 2. Dezember, jeweils ab 14.00 Uhr

Kellergasse Gstetten, 2170 Poysdorf

Eintritt frei!

Barbara-Amt:

4. Dezember, 18.00 Uhr

Barbarakapelle der WEIN+TRAUBEN Welt im Vino Versum Poysdorf

Brünnerstraße 28

2170 Poysdorf