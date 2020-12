Eine Ärztin hat die Zusage der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) für einen Verrechnungsvertrag für eine Ordinantion in Laa: Die Medizinerin würde zwei Tage in der Thermenstadt ordinieren und dafür extra nach Laa kommen. Herübersiedeln will die Ungarin allerdings nicht.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte die Bürgerliste pro den Antrag, in einem Grundsatzbeschluss festzuhalten, dass die Ärztin bei der Ordinationsgründung bei der Erstausstattung der Ordi und mit einem Mietzuschuss unterstützt wird. „Wir hätten die Chance, eine praktische Ärztin für zwei Tage die Woche zu bekommen“, ist pro-Stadträtin Isabella Zins zuversichtlich: Die Ärztin spräche gut Deutsch, habe cum laude promoviert und würde gerne nach Laa kommen. Eine Ordination könnte direkt am Hauptplatz in den jüngst fertiggestellten Räumen der Familie Waigner gefunden werden.

„Nikodym hat unzählige Male mit der Medizinerin telefoniert und sie auch nach Laa eingeladen. Sie ist dann aber nie gekommen.“ Christian Kepplinger (ULLAA)

Seitens der ÖVP war man weniger hoffnungsvoll: Einerseits habe die Medizinerin bereits im Sommer, als es um die Übernahme der Ordination von Dr. Bori ging, kurzfristig abgesagt. Zum anderen zitierte Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP) aus dem Mailverkehr der Stadtgemeinde mit der Medizinerin, aus dem hervorgeht, dass sich die Ärztin erwartet, dass die Gemeinde die gesamte Ordination und den Betrieb der ersten Monate vorfinanziert.

Vizebürgermeister Georg Eigner (ÖVP) versuchte, die Emotion aus der Diskussion zu nehmen: Die Gemeinde solle noch- mals Kontakt mit der Ärztin aufnehmen und abklären, was sie sich wirklich erwarte und wie das mit dem Verrechnungsvertrag mit der ÖGK tatsächlich sei. „Wenn man sie nicht einmal zu einem Gespräch mit der Stadtgemeinde einlädt, dann frag ich mich, was ihr macht“, kritisierte Zins die Vorgangsweise des Rathauses.

Christoph Kepplinger (UL) sprang für seinen abwesenden Fraktionskollegen und Gesundheitsstadtrat Christian Nikodym in die Bresche: „Nikodym hat unzählige Male mit ihr telefoniert und sie auch eingeladen. Sie ist dann aber nie gekommen.“

Der Gemeinderat sprach sich gegen den Grundsatzbeschluss aus, die Ärztin zu fördern und dafür, mit ihr noch einmal Kontakt aufzunehmen: „Es gibt da ein paar offene Fragen, die man sich gut ansehen muss“, sagte Ribisch.

„Jeder Arzt ist uns wichtig“, meinte die Bürgermeisterin: „Es hat sich erst jetzt wieder einer gemeldet, der nach Laa kommen will. Die Gespräche gehen weiter.“

Parallel dazu wird an der Fertigstellung der Praxis für jenen Mediziner gearbeitet, der über die Landarztgarantie des Landes nach Laa kommen soll. Untergebracht wird er im Stoiberhaus, die Arbeiten sind in der Endphase.