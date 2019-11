Kürzere Wartezeiten und mehr Zeit des Arztes, die Vorteile eines Besuches beim Wahlarzt. Allerdings müssen die Klienten für die Termine auch das Geld locker haben, alle können sich das als Standard aber nicht leisten. Die Medizin wird somit „zweiklassig“, wenn Wahl- und Kassenärzte mit ihrem Angebot quasi in Konkurrenz stehen. In Wolkersdorf ist die Situation besonders prekär: Zehn Wahlärzten für Allgemeinmedizin stehen zwei Kassenärzten gegenüber.

Doch für Wolfgang Geppert, Arzt außer Dienst, steht fest: „Wahlärzte sollten das solidarisch agierende Kassensystem nur ergänzen; dort einspringen, wo Vertragsärzte zum Beispiel keine freien Termine anbieten können.“ Dies sei jedoch nicht der Fall, die Wahlarztmedizin habe sich zur eigenen Klasse, der ersten Klasse, entwickelt. Geppert spricht daher von einer Zweiklassenmedizin.

Der ehemalige Landarzt betrieb einst seine Praxis in Wilfersdorf, heute lebt er in Wien und ist frei von jeder Funktion. Er war jedoch lange Jahre Sprecher des Österreichischen Hausärzteverbandes und hat dieses Engagement auch heute nicht aufgegeben. „Mein Herz schlägt für die Ärzte im Bezirk“, sagt Geppert während des Gesprächs im Geier am Julius Bittner Platz. Er bezeichnet sich selbst als Kämpfertyp. Die Stadt Wolkersdorf hat seine Aufmerksamkeit besonders angezogen, der Mediziner spricht von der „Stadt der Wahlärzte“.

"Bewerbung der Wahlarztmedizin führt zur Abwertung der Kassenärzte"

Bezogen auf die Einwohnerzahl sei das Angebot an Wahlärzten hier nämlich rekordverdächtig. Ähnliches sei nur in Mödling oder Baden zu beobachten. Dass sich die Situation in der Stadtgemeinde so zugespitzt hat, läge unter anderem an ihrer Attraktivität: „Es gibt keinen Ort im Bezirk, der so attraktiv ist wie Wolkersdorf“, ist sich Geppert sicher. Das Bevölkerungswachstum widerspricht dem nicht.

Kassenarzt zu sein, sei in diesem Kontext jedoch eher wenig attraktiv. „Die Bewerbung der Wahlarztmedizin führt zur Abwertung der Kassenärzte“, schildert Geppert seine Sicht der Dinge. Unkomplizierte Klienten würden von den Wahlärzten angezogen. Die Zahl dieser steigt aber auch noch, solange das Dasein als Wahlarzt mehr Freiheiten bietet als die „Zwangsjacke“ der Kassenmedizin, wie es Geppert nennt. Er spart nicht mit provokanten Formulierungen.

Die Folgen dieser Dynamik sind für Geppert jedoch drastisch: „Die Kassenärzte-Verknappung führt zwangsläufig zur Überlastung der noch aktiven Vertragsmediziner. So wird die Kassen- zur Massenmedizin“, formuliert er scharf. Die österreichische Bevölkerung trage noch dazu bei: „Statt der Zweiklassenmedizin aktiv den Kampf anzusagen, passen sich Herr und Frau Österreicher an“, so Geppert.

"Patient erspart sich manche hoch komplizierte Untersuchung"

Kassenärzten fällt es, vor diesem Hintergrund, tendenziell immer schwerer die Rolle eines Arztes bestmöglich zu erfüllen. Denn Qualitäten wie Einfühlungsvermögen, Zuhören oder Demut, welche Geppert für einen guten Arzt für besonders wichtig hält, sind ab einer gewissen Klientenzahl nur schwer einzuhalten. Dies zumal die Österreicher öfter zum Arzt gehen als noch vor 20 oder 30 Jahren. Für Geppert steht jedoch fest: „Durch die persönliche Zuwendung des Hausarztes erspart sich der Patient so manche hoch komplizierte Untersuchung.“

Welche Wege führen aus der Krise? Für Geppert steht fest: An Zuwendungen, wie etwa der im Gemeinderat beschlossenen 30.000-Euro-Förderung, ist nicht vorbeizukommen. Darüber hinaus macht er jedoch klar, dass die Rückvergütung von Wahlarzthonoraren bei Krankenkassen eingeschränkt werden müsse. „Das bei der Wahlarztrückvergütung eingesparte Geld sollte zur finanziellen Aufwertung der Kassen-Allgemeinmediziner eingesetzt werden“, meint Geppert.

Das Thema Primärversorgungszentrum sieht der ehemalige Landarzt kritisch, für Ärzte sei es wirtschaftlich wenig attraktiv. Die Stadtgemeinde ist derzeit auf der Suche nach Betreibern für ein solches, hat auch schon erste gefunden und möchte mit diesen Verhandlungen aufnehmen.