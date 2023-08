Entspannen mit einem Glas Wein

In den Sommermonaten lädt sie gemeinsam mit Rainer Oppenauer einmal im Monat dazu ein. Bei herrlicher Abendsonne genossen die Gäste am Fuße der Weingärten in der Ried Hermannschachern das Entspannen in den Liegestühlen. „Es ist wahnsinnig schön den Sonnenuntergang mit guter Musik und Wein beim Seele Baumeln zu genießen“, sagt Lisa Apltauer. Ihre Freundin Barbara Habitzl spielte mit ihrer Gitarre die Gäste sanft in den Abend hinein.

Jetzt heißt es wieder warten, bis im nächsten Juni das Bioweingut Rainer Oppenauer und Lisa Apltauer wieder zu Afterwork an einem vielleicht anderen schönen Platz von Poysdorf einladen.