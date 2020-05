Allerdings soll der Minister ein Monitoring stoppen, mit dem das Ministerium die gesetzten Maßnahmen pro Schule überprüfen will: „Ohne jede Vorankündigung wurden die Schulleitungen Freitagfrüh, übrigens dem Tag der Konferenzen zur Vorbereitung auf die Schulöffnung am Montag an den AHS-Langformen, aufgefordert, bis Freitag 14 Uhr (Nachfrist Montag) eine umfangreiche Abfrage auszufüllen- mit teilweise höchst sensiblen personenbezogenen Daten und das aus den letzten zwei Wochen“, ärgern sich Zins und ihre Direktorenkollegen: „Daten, die wir rückwirkend teilweise gar nicht korrekt angeben konnten.“ Gefragt wird beispielsweise die Anzahl der täglich insgesamt anwesenden, nicht nur der unterrichtenden Lehrpersonen. Künftig soll diese Rückmeldung jeden Freitag erfolgen.

„Wir haben volles Verständnis dafür, dass das Ministerium einen zeitnahen Überblick über die Infektionszahlen braucht. Doch diesen Überblick haben die Bildungsdirektionen ohnehin, da wir Direktoren zur sofortigen Meldung von Verdachtsfällen verpflichtet sind“, schüttelt Zins den Kopf angesichts dieser Datensammelwut: „Es erschließt sich uns nicht, was das Abzählen der pro Tag an der Schule An- oder Abwesenden im Fall einer Infektion bringen soll.“