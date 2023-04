Mistelbach ist bald größte RK-Bezirksstelle im Land

Bei einem Besuch von Arbeiterkammer-Vizepräsident Josef Hager in der Bezirksstelle diskutierten Hickl, Hager und Rotkreuz-Mitarbeiter die Problematik. Auch ein Problem: Pflegeberufe fallen nicht unter die Schwerarbeiterregelung. „Da geht es um ein paar Kilokalorien, die da bei der Berechnung fehlen“, weiß AK-Bezirksstellenleiter Rudolf Westermayer. „Aber es ist ein fraktionsübergreifender Antrag in diese Richtung geplant“, ergänzt Hager. Da sei man sich in der AK einig: „Wir haben das in der Justiz geschafft, wir werden das auch für den Gesundheitsbereich schaffen.“

Die Bezirksstelle Mistelbach ist im Vollausbau 2030 mit den Leistungsstunden die größte in ganz NÖ mit mittlerweile rund 50 Hauptamtlichen. „Vor sieben Jahren, als ich Bezirksstellenleiter geworden bin, waren es gerade mal zehn im Fahrdienst und ein paar in der Verwaltung“, sagt Clemens Hickl: „Und wir sind noch nicht am Ende der Entwicklung.“ Insgesamt sind in den unterschiedlichen Schichten 100 Rotkreuzler täglich im RK-Haus im Dienst. Mistelbach ist damit größer als St. Pölten und andere Zentralräume. Insgesamt sind 25 Fahrzeuge mit über 40.000 Einsätzen unterwegs.

„Bei den Forderungen sind wir uns überfraktionell eh immer einig. Es ist aber, gerade im Gehaltsbereich, ein Bohren sehr harter Bretter“, sagt Hager. Ein Wunsch von den RK-Helfern: Dass freiwilliges Engagement sich auch steuerlich niederschlägt: „Da gibt es Gespräche, aber noch keine Umsetzung“, weiß Hager: „Aber danke für alles, was ihr macht!“

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.