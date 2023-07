„Coffee with Cops“ machte am Laaer Bahnhof Station

„Durchs Reden kommen d'Leut zam“: Das Sprichwort nahm sich die Polizeidirektion mit der örtlichen Exekutive zum Anlass, um an vier ausgewählten Bahnhöfen in Niederösterreich zu „Coffee with Cops“ einzuladen. Zuggäste und Vorbeikommende tranken mit den Polizisten Kaffee - und unterhielten sich mit ihnen auf Augenhöhe und in zwangloser Atmosphäre über Sicherheit, Probleme oder ganz Alltägliches.

Das Ziel der Aktion war es, den direkten Kontakt der Polizei mit der Bevölkerung zu vertiefen, Probleme und Fragen zu erkennen und zu lösen, Hemmschwellen abzubauen - und Sicherheitsgefühl abzufragen und zu verbessern. Vizebürgermeister Georg Eigner kam vorbei und dankte Bezirkspolizeikommandant Johannes Jantschy und seinen Kollegen für die Aktion.