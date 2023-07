Gaweinstal kochte für die Gruft

„Uns geht’s gut, sollen andere auch was davon haben!“, sagt Alexander Wimmer aus Gaweinstal. Der Regionsmanager feierte seinen 30. Geburtstag - und hat dafür eine besondere Aktion organisiert. „Wenn wir einfach so 200 Menschen bei einer Geburtstagsfeier verköstigen können, dann auch 150 Menschen in der Gruft in Wien“, dachte er sich.

Wimmer wollte seine Geburtstagsfeierlichkeiten mit einer guten Tat für andere beenden. Mit Gastwirtin und Mutter Eveline Wimmer und drei fleißigen Helfern - Helga Hoi, Sonja Eder und Mario Reddy - verwöhnten sie mit Wiener Schnitzel und Salat sowie mit Mehlspeisen. Das Mittagsessen wurde für die Gruft und damit für obdachlose Menschen zubereitet.

Das wurde dank zahlreicher Sponsoren zumeist aus Gaweinstal möglich, dafür dankt Wimmer herzlich. Neben dem Gasthaus Wimmer beteiligten sich die Fleischerei Wild und Kirchenmühle Withalm, Andis Freilandeier, der Betrieb von Andreas Anger, die Konditorei Kriebaum, Melanie Meißl (Oberkreuzstetten), der Sozialfonds Lichtblicke der Raiffeisenbank im Weinviertel eGen und der Sparverein zum Römer des Gasthauses Wimmer.

Die Gruft besteht seit über 30 Jahren in Wien und ist wohl die bekannteste Caritas-Einrichtung für obdachlose Menschen. Sie bietet Menschen, die auf der Straße stehen, einen sicheren Zufluchtsort und menschliche Wärme - 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr. Betroffene erhalten ein warmes Essen, einen Platz zum Schlafen, saubere Kleidung und die Möglichkeit zu duschen. Das Team der Gruft unterstützt obdachlose Menschen dabei, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen.