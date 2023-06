Laa: Stadt motiviert alltagsradelnde „BikeRider“ der HAK

In der Stadtgemeinde Laa treten die Schüler der Handelsakademie Laa gemeinsam mit ihren Lehrkräften schon einige Monate eifrig in die Pedale. Sie sind zum dritten Mal bei der Initiative „BikeRider“ des Klimabündnis NÖ dabei. So oft wie möglich legen sie ihre Schul- und Freizeitwege mit dem Rad zurück. Über 3.400 Kilometer wurden von der HAK heuer bereits erradelt. Besonders eifrig sitzt die 1IBMB aus der Laaer HAK im Sattel.

Die Stadtgemeinde Laa an der Thaya motivierte die HAK-Schüler zusätzlich mit einer Einladung auf ein Eis. „Jede Fahrt mit dem Rad im Alltag trägt zur Verminderung des ökologischen Fußabdrucks bei. Dies ist nicht zuletzt auch ein Ziel des grünen Manifests der Stadtgemeinde Laa an der Thaya. Dieses Motivationseis dafür ist damit eine kleine, aber feine Investition in die Zukunft“, freut sich Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.

Bei der Aktion „BikeRider“ für Schüler ab der neunten Schulstufe sind heuer 1.500 Radler aus 29 Schulen mit dabei – davon auch sieben Klassen der HAK Laa rund um Sportlehrerin Beate Thornton. „BikeRider“ findet im Rahmen der Radland-Kampagne „Niederösterreich radelt“ statt, mehr als 200.000 Radkilometer wurden heuer bereits gemeinsam gesammelt.

Weitere Infos unter noe.radelt.at/bikerider