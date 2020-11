Aber was sind die Favoriten unter den regionalen Weihnachtspackerln? Was liegt bei Weinviertler Trendsettern unterm Christbaum? Das will die Leader-Region Weinviertel Ost jetzt, einen Monat vor Weihnachten, herausfinden und den Weinviertlern Anregungen und Tipps für regionales Schenken geben. „Denn wir alle können, vor allem jetzt, einen Beitrag für unser Weinviertel leisten und die heimischen Anbieter unterstützen, indem wir Regionales kaufen und schenken“ ist Kurt Jantschitsch, Obmann der Leader-Region Weinviertel Ost überzeugt.

Nun ja, leichter gesagt als getan, fehlen doch oft die kreativen Ideen und Tipps für die Geschenke an unsere Liebsten. Da hat Christine Filipp, Geschäftsführerin der LEADER Region Weinviertel Ost, die passende Lösung: „Wir rufen die Weinviertler dazu auf, sich gegenseitig bei der Suche nach dem richtigen Geschenk zu helfen! Und zwar indem sie uns verraten, was bei ihnen unterm Christbaum liegt. Was sie für ihre Kinder, Ehepartner, Omas und Opas verpacken und womit sie jemandem Freude bereiten.“

Alle Ideen sammelt das Leader-Team auf ihrer Webseite, das wiederum bietet vielleicht auch die zündende Idee für andere und die Suche nach DEM Geschenk hat ein Ende gefunden. Natürlich geht es bei der „Geschenkesuche“ um den Einkauf im Weinviertel. Denn mit dieser Kampagne wird nochmals darauf abgezielt, die Weinviertler Betriebe und Anbieter zu unterstützen. Viele Weinviertler Betriebe, Dienstleister, Wirte und Direktvermarkter bieten ihre Waren und Leistungen auch ONLINE an, sodass dem Beschenken zu Weihnachten mit einem regionalen Einkauf nichts im Weg steht.

So lautet nun also der Aufruf an alle Weinviertler: Was liegt - aus dem Weinviertel - unter dem Christbaum?

Mitmachen und Ideen stehlen kann man auf der Facebook-Seite und der Webseite der Leader Region Weinviertel Ost oder ein Mail an Leader@weinviertelost.at mit Tipps fürs Weihnachtspackerl aus dem Weinviertel senden. „Alles gilt, nichts ist ausgenommen – egal ob Gutscheine für die Therme, Stylisches aus der Weindaube, ein Eintritt in ein Weinviertler Ausflugsziel, Candle-Light-Dinner im Weinviertler Restaurant, TOP-Heurigen Gutscheine oder Spielzeug aller Art – wir freuen uns auf viele hilfreiche Geschenketipps!“ ruft das Leader-Team auf.