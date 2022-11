Wirtschaft in Mistelbach: Am "Black Friday" lokal kaufen!

Unter dem Slogan „Der ‚Black Friday‘ ist in Niederösterreich blau-gelb“ wird an diesem Tag verstärkt ans lokale Kaufen erinnert. „Aufmerksamkeitskampagnen wie #ichkauflokal unterstützen unsere heimischen Betriebe und unterstreichen die Wichtigkeit der Regionalität“, betont Bezirksstellenobmann und Vizepräsident Kurt Hackl.

Dass der Trend generell in Richtung mehr lokalem Weihnachtsshopping geht, zeigt auch eine aktuelle Umfrage der KMU-Forschung Austria von Anfang November 2022. Demnach wollen 37 Prozent verstärkt in der Umgebung kaufen. „Das sind um sieben Prozentpunkte mehr als 2021“, freut sich Hackl.

Wer am 25. November bei einem NÖ Unternehmen einkauft und die Rechnung bis spätestens 29. November hochlädt, kann bis zu 300 Euro zurückgewinnen. Alle weiteren Infos dazu sind unter www.ich-kauf-lokal.at/aktionstag zu finden.

Über 1.600 NÖ Unternehmen unterstützen die Lokalkampagne bereits als #ichkauflokal-Partnerbetriebe. Die Online-Registrierung ist möglich unter www.ich-kauf-lokal.at/partnerbetrieb

Auch die Luksche GmbH ist im Bezirk mit den Standorten in Mistelbach und Laa an der Thaya beim Aktionstag dabei: „Wir unterstützen die Kampagne der Wirtschaftskammer Niederösterreich, denn das Einkaufen in lokalen Geschäften ist nicht nur für uns von großer Bedeutung, sondern auch für den ganzen Bezirk,“ ist Firmenchefin Dagmar Förster überzeugt.

