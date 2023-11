Bezirk Mistelbach: Individualwünsche bei der Beerdigung steigen

Die Tendenz für Feuerbestattungen ist steigend, sagt Bestatter Leopold Johann von Bestattung Pernold in Mistelbach. Die häufigste Methode ist sie aber nicht: „Wir sind derzeit bei einem Drittel an Kremationen“, sagt er. Immer mehr Menschen entscheiden sich jetzt, unabhängig vom Alter, für diese Art. „Was aber auch zunimmt, sind Naturbestattungen. Das wird sehr gut angenommen, man geht also schon auch von den klassischen Gräbern weg“, so Johann.

Rainer Wernhart von der Bestattung Haselböck (Wolkersdorf) fällt noch etwas auf: „Alles wird individueller. Jeder möchte irgendetwas Besonderes, und diese Wünsche werden einfach ganz klar ausgesprochen. Das war früher noch nicht so stark.“ Bezüglich der Kremation hat Wernhart ähnliche Beobachtungen gemacht wie sein Kollege aus Mistelbach: „Vor allem im Osten Österreichs ist die Rate tendenziell steigend - im Westen war sie ja schon immer sehr hoch“, erklärt er.

Granit als Grabstein-Topseller und Wasserbestattungen

Das könne verschiedene Gründe haben, vor allem aber gibt es im Westen einfach weniger Platz auf den Friedhöfen - da ist die Kremation die beste Methode. Auch was die Musik angeht, werden die Wünsche immer individueller und jeder möchte etwas Eigenes, so Wernhart. Was den Grabstein betrifft, ist Granit immer noch die beliebteste Steinart, erklärt Steinmetz Gerhard Felzl aus Poysdorf. „Da achten wir immer darauf, dass der Granit aus Österreich kommt - am Besten aus dem Waldviertel oder aus der Umgebung. Hier achten wir sehr auf unseren ökologischen Fußabdruck.“

Zwar seien Wasserbestattungen hier nicht so gefragt wie beispielsweise im Norden Deutschlands oder in Italien, heißt es. Dennoch ist es auch hier in Niederösterreich durchaus möglich, erzählt Leopold Johann. Beispielsweise in der March hat er einmal eine Seebestattung durchgeführt. „Es ist aber bei uns einfach nicht so üblich, weil bei uns nicht so ein großer Wasserbezug da ist“, erklärt er.

Immer mehr wünschen sich naturnahe Bestattungen

Die Donau allerdings ist doch eine recht beliebte Art, um zu bestatten, erklärt Rainer Wernhart. Auch hier muss der Körper natürlich erst krematiert werden, genauso wie bei der Begrabung auf einer Wiese oder unter einem Baum, sagt Wernhart. In Ladendorf bestehe eine Urnenwiese. Immer mehr Menschen würden sich eine naturnahe Bestattung wünschen, um auf diese Weise ihren Frieden finden zu können. Hinzu kommt, dass hier auch die Grabpflege wegfällt - diese stellt für manche Menschen eine große Aufgabe dar.

Dennoch pflegen vor allem im ländlichen Bereich die meisten die Gräber selber, erzählt Wernhart. In der Stadt gebe es hierbei andere Möglichkeiten.