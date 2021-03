Direktvermarktung ist ein wichtiges Standbein für landwirtschaftliche Betriebe. Zugleich profitieren die Konsumenten von sicheren Lebensmitteln, die Region von mehr Wertschöpfung und die Ortschaften freuen sich über mehr Lebensqualität, die sie der Bevölkerung damit bieten können. Die Bezirksbauernkammer Mistelbach und die Bäuerinnen im Bezirk Mistelbach haben sich zum Ziel gesetzt, die bäuerlichen Betriebe bei der Vermarktung ihrer Produkte zu unterstützen. Rund 200 Direktvermarkter aus dem Bezirk Mistelbach haben das Angebot, Teil der neuen Broschüre zu sein, angenommen und stellen ihren Betrieb und ihre Erzeugnisse darin vor.

Der Folder soll aber nicht nur eine Plattform für die Landwirte sein, sondern soll insbesondere auch den Konsumenten als Orientierungshilfe für Lebensmittel aus der Region dienen. Von Brot, Fleisch, über Milchprodukte, Erdäpfel, Eier, Teigwaren, bis hin zu Saft, Wein oder Schnaps und noch vieles mehr, bieten die Bäuerinnen und Bauern in allen Gemeinden des Bezirkes eine bunte Palette an besten Produkten.

Bezirksbauernkammer-Obmann Roman Bayer und Bezirksbäuerin Eva Weigl erklären:

„Dieser neue Leitfaden für Ihren regionalen Einkauf bei unseren Bäuerinnen und Bauern im Bezirk Mistelbach soll Ihnen einen Überblick über die Direktvermarkter von bäuerlichen Produkten im Bezirk zu verschaffen. Wir haben das große Glück, in einem der vielfältigsten landwirtschaftlichen Regionen überhaupt zu leben, in dem engagierte Bäuerinnen und Bauern Tag für Tag Ihr Bestes geben, um Lebens- und Genußmittel höchster Qualität zu erzeugen. Diese Produkte Ab-Hof saisonal, frisch und vor allem ohne Umwege direkt bei unseren Bauern einzukaufen, bietet uns die Gelegenheit, Hochwertiges aus unsererer unmittelbaren Umgebung auf die Teller und in die Gläser zu bringen. Wir laden Sie ein, nutzen Sie die Möglichkeit und kaufen Sie bei Ihren Bauern im Bezirk Mistelbach.“

Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager betont: „Unsere Bäuerinnen und Bauern sichern die Lebensmittelversorgung – für uns alle und zu jeder Zeit. Noch nie war den Menschen so bewusst, wie wichtig es ist, vor Ort in den Regionen qualitativ hochwertige Lebensmittel von den Direktvermarktungsbetrieben beziehen zu können.“

Die Broschüre liegt bei allen gelisteten Direktvermarktern (und hoffentlich auch bei demnächst geöffneten Heurigen und Gastrobetrieben) auf bzw. kann kostenlos in der Bezirksbauernkammer Mistelbach bei der Projektleiterin Andrea Uhl bezogen werden. Tipp: Auch als e-paper auf der Website der Bezirksbauernkammer „nachzulesen“.