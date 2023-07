Weinviertler erklimmen höchsten Berg Teneriffas

Rund 30 geführte Touren pro Jahr bietet die Sektion Mistelbach des Österreichischen Alpenvereins für Mitglieder und Interessierte an. Da sind die beliebten Wanderungen im Weinviertel, Bergwanderungen, gemütliche Rad-, Mountainbike-, Gletscher- und Skitouren für jeden Geschmack und Kondition ist etwas dabei.

Die heurige Bergwanderwoche ging diesmal erstmalig sogar ins Ausland, nach Teneriffa. Markant für Teneriffa ist der allgegenwärtige Blick auf den Teide, den höchsten Berg der Insel. „Vorerst führten uns drei Tageswanderungen in die großartige Masca-Schlucht, auf den Guajara und ins grüne Anagar-Gebirge. Die andersartige Pflanzenwelt und die außergewöhnlichen Landschaften bleiben unvergesslich“, erzählt Georg Stefan, Organisator und Vorstandsmitglied des Alpenvereines Mistelbach.

Höhepunkt der Wanderreise war dann aber die Wanderung zum Teide, dem höchsten Berg Spaniens. „Waren schon jede dieser Wanderungen die weite Anreise wert, war dann der Teide, mit 3.719 Metern das erklärte Ziel und Höhepunkt der Woche“, berichtet Stefan. Obwohl auch eine Seilbahn auf den Berg führt, stand von Anfang an die Besteigung zu Fuß auf dem Programm der 13 Weinviertler. Der Zutritt zum Gipfel, weil in einem Nationalpark gelegen, ist streng reglementiert. 150 Besucher dürfen pro Tag auf den Gipfel, Anmeldung Monate vorher ist erforderlich, Ausweiskontrollen beim Checkpoint werden rigoros durchgeführt.

Am Gipfel war dann die Vulkantätigkeit sichtbar, Schwefeldämpfe und weißer Belag am Boden weisen darauf hin. Der lange Anstieg wurde am Gipfel durch prächtigen Ausblick mehr als belohnt, denn durch günstiges Wetter waren gleichzeitig vier der anderen Kanarischen Inseln zu sehen, was laut dem einheimischen Führer nicht so oft vorkommt.

Ein Diavortrag über diese und alle anderen Touren findet für Interessierte am 11. November um 18 Uhr auf der gemütlichen Buschberghütte statt. Weitere Informationen über den Alpenverein findet man auf www.alpenverein.at