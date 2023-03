Herrnbaumgarten: Die Zeit, um Ratschen zu bauen

Heuer hat Ribisch in seiner Hobbywerkstatt in der Scheune gegenüber seinem Wohnhaus Besuch erhalten. Der örtliche Pfarrer Richard Hansl stattete ihm einen Besuch ab, um persönlich zu sehen, wie Ratschen hergestellt werden. Das Wissen um diese Kunst ist heute schon vielfach verloren gegangen und es gibt nur mehr wenige Menschen, die das beherrschen. Auch bei den Ratschen gibt es verschiedene Modelle, wobei die Ratschen, die man vor sich her schiebt, die am häufigsten verwendeten sind. Aber es gibt auch Modelle, die man händisch dreht und so zum Ratschen bringt.

Pfarrer Hansl konnte jedenfalls feststellen, dass man sich um den Brauch in der Karwoche, wenn die Kirchenglocken verstummen und die Ratschen das Osterfest, „einläuten“, insofern keine Sorgen machen muss, dass etwa die Ratschen ausgehen könnten.

