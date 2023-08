Aussichtswarte am Hutsaulberg feiert 100 Jahre Bestandsjubiläum

Der starke Regen hat es unmöglich gemacht, dieses Jahr die Heldengedenkfeier in der malerischen Gedenkanlagenlage am Hutsaulberg zu feiern. So wurde die Feier, die gleichzeitig auch ein 100-jähriges Jubiläum war, kurzerhand in das Gemeindezelt beim Sportplatz verlegt.

Bürgermeister Gerhard Eder hat in seiner Festansprache aus alten Zeitungsartikeln aus dem Jahr 1923 zitiert: „Am 5. August fand bei schönstem Wetter unter massenhafter Beteiligung die Einweihung des Kriegerdenkmals in Altlichtenwarth statt. Auf dem Hutsaulberge, dem nordöstlichsten Berg Österreichs (Seehöhe 274 Meter), steht eine Kriegerkapelle und darüber eine Aussichtswarte. Den Helden zur Ehr‘, der Jugend zur Lehr‘! Die Kapelle ziert die große Statue der schmerzhaften Mutter Gottes. Und habt ihr gebetet zur Füßen der Mutter Gottes, dann steigt hinauf auf die Warte und schaut und bewundert eure gottgesegnete Heimat.“

Am Fuß der Anlage finden sich Soldatengräber, wo gefallene Soldaten beider Weltkriege ihre letzte Ruhe gefunden haben. Bei der Messe waren neben der Bevölkerung und den Abordnungen der Kameradschaftsverbände auch Gäste aus der Partnergemeinde Lucinico (Italien) anwesend.

„100 Jahre Warte und Gedenkanlage am Hutsaulberg“ musste kurzfristig, wegen Dauerregen, ins Gemeindezelt in Altlichtenwarth verlegt werden: die Fahnenträger der teilnehmenden ÖKB-Verbände, die Gäste aus Lucinico, Bürgermeister Gerhard Eder, ÖKB-Landesvizepräsident Wolfgang Heuer, Ortsverbandsobmann Josef Wimmer und die Geistlichen, die die Festmesse zelebrierten, Vinzenz Kleinelanghorst (OCist) und Pfarrer Johann Kovacs. Foto: Gerhard Brey

Nach dem Festgottesdienst im Gemeindezelt, samt symbolischer Kranzniederlegung und Segnung der Soldatengräber, sind die ÖKB-Verbände und die Gäste der Partnergemeinde Lucinico (Italien) zur Fahnenversorgung abgetreten. Anschließend wurde im Festzelt ein gemütlicher Ausklang gefeiert und die italienischen Gäste verabschiedet.

Von der Aussichtswarte hat der Besucher heute einen weiten Rundblick auf über 50 Ortschaften. Das gesamte nordöstliche Weinviertel, Südmähren und die Ostslowakei sind von hier aus zu sehen. Bei guter Fernsicht ist sogar der Schneeberg mit freiem Auge zu sehen. Die Einweihung der Gedächtniskapelle erfolgte am 5. August 1923. Mit Beschluss des Komitees vom 12. August 1923 ist zur Erinnerung an die Weihe alljährlich am ersten August-Sonntag für die Gefallenen in der Kapelle des Kriegerdenkmals eine Messe zu lesen.

Kriegerdenkmal wurde durch Beschuss mit Granaten schwer beschädigt

Um nach dem Krieg für die aus Altlichtenwarth Gefallenen ein Denkmal zu errichten, konstituierte sich unter Bürgermeister Michael Asperger am 30. Oktober 1917 ein Komitee. Mit Beschluss des Komitees vom 21. August 1921 wurde der Standort des Denkmals am Hutsaulberg festgelegt. Baubeginn war im Herbst 1921, die Baukosten betrugen damals etwa 60 Millionen Kronen. Die Finanzierung der eindrucksvollen Anlage erfolgte durch Spendengelder, Haussammlungen (Geld, Eier, Getreide), Veranstaltungen (Tanzkränzchen und Ortsweinkost) sowie Hand- und Zugdienste der Bewohner.

Während des Kampfgeschehens im April 1945 wurde das Heldendenkmal durch Beschuss mit Granaten schwer beschädigt. 1946 erfolgte die Wiederinstandsetzung, wobei im Mauerwerk Kartuschen und Granaten sichtbar miteingemauert wurden.

Am 19. April 1946 wurden sämtliche gefallenen Soldaten im Gemeindegebiet exhumiert und am Fuße des Hutsaulberges in der Gräberanlage bestattet. Im Jahr 1949 wurde der Stiegenaufgang zur Aussichtswarte von der Gemeinde hergestellt, der weitere Ausbau der Grabstätte erfolgte dann 1962. Dort haben 59 gefallene Soldaten damit endgültig ihre letzte Ruhestätte gefunden. Zur Verdeutlichung, wo die einzelnen Soldaten begraben sind, wurden Steinplatten mit Inschrift aufgelegt.