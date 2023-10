„Der Hutsaulberg ist der ideale Ort für eine Angelobung“

„Es gibt für eine Angelobung keinen passenderen Ort als diesen in vielen Kriegen umkämpften Platz. Der Hutsaulberg mit seiner Aussichtswarte und dem Kriegerdenkmal samt Kapelle stellt heute für alle Menschen ein Denk- und Mahnmal dar“, so der Bürgermeister der gastgebenden Gemeinde, Gerhard Eder, in seiner Rede.

Die Anlage, mit Soldatengräbern aus den beiden Weltkriegen, feiert in diesem Jahr das 100-jährige Bestehen. Sie wurde am 5. August 1921 eingeweiht mit dem Versprechen, das dort jeden ersten Sonntag im August eine Messe für den Frieden stattfindet, was bisher auch immer eingehalten wurde.

Das Programm der feierlichen Angelobung, letzten Freitag, entsprach der üblichen Routine solcher Ereignisse. Start war mit einer Geräteschau, gefolgt von einem Platzkonzert gestaltet von der Niederösterreichischen Militärmusik, unter Leitung von Oberst Adolf Obenauf. Die „Gulaschkanone“ mit Gulasch für alle fehlte natürlich auch nicht und die Besucher waren, trotz manchmal orkanartigem Sturm, sehr zahlreich.

Nachdem die anzugelobenden Rekruten, insgesamt 112 Rekruten, davon 61 aus der Kaserne Mistelbach und 51 aus Allentsteig, einmarschiert und Aufstellung genommen hatten und die Front abgeschritten wurde, erfolgte die Begrüßung. Bürgermeister Gerhard Eder eröffnete am Rednerpult und Landtagspräsident Karl Wilfing und Oberst Hans-Peter Hohlweg hielten die Hauptreferate. Hernach feierliche Angelobung und zum Abschluss gab es noch den großen Zapfenstreich durch die Militärmusik Niederösterreich.

Zum Abschluss der Angelobung gab es in der Gemeindehalle von Altlichtenwarth noch einen Empfang für die vielen Ehrengäste: Landtagspräsident Karl Wilfing, die Abgeordneten zum Nationalrat Melanie Erasim und Bundesrat Michael Bernhard, Brigadier Christian Habersatter, Generalmajor Karl Pronhagl (Theresianische Militärakademie), die Kommandanten Oberst Hans-Peter Hohlweg (Mistelbach) und Oberst Julius Schlapschy (Allentsteig), Bezirkspolizeikommandant Johannes Jantschy, Bezirksstellenleiter Clemens Hickl (Rotes Kreuz), Hauptbezirksobmann Vizeleutnant i.R. Walter Kirchsteiger (ÖKB) und Martha Habsburg Lothringen mit Gatten, nebst zahlreichen Bürgermeistern und Gemeinderäten.

Bei diesem Empfang wurde unter anderem auch nach einem alten Brauch das Feldzeichen des Aufklärungsbataillons 3 aus der Kaserne Mistelbach wieder feierlich mitgebracht und an den Kommandanten übergeben, so wie das nach siegreichen Schlachten üblich war. Zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen wurden ebenfalls anlässlich des Empfang verliehen, wobei Martha Habsburg Lothringen besonders zu erwähnen ist, denn sie steht einer Organisation vor, die weltweit Friedensdenkmäler errichtet, wobei zwei davon in Mistelbach aufgestellt wurden.