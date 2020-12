In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das Budget beschlossen, Bürgermeister Gerhard Eder berichtet dazu: „Es wird großer Anstrengungen bedürfen, die ehrgeizigen Ziele auch umzusetzen“.

Aufgrund der Coronakrise sind die Einnahmen aus den Steuerertragsanteilen 2020 bereits um etwa 100.000 Euro gesunken. Obwohl die Gemeinde vom Land mittels Bedarfszuweisungen unterstützt wurde, besteht im Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2020 immer noch ein negatives Haushaltspotenzial von 60.600 Euro.

„Unser Feuerwehrhaus ist desolat und entspricht in keiner Weise mehr den heutigen Anforderungen.“ Gerhard Eder, Bürgermeister

Die Ergebnisrechnung des Voranschlages für 2021 weist, trotz Einsparungen, Aufwendungen in Höhe von 1.622.900 Euro aus. Da kaum eigene Einnahmen der Gemeinde bestehen und ein Rückgang an Ertragsanteilen von 102.000 Euro für das Jahr 2021 vorläufig prognostiziert wurde, kann mit Erträgen von lediglich 1.489.900 Euro gerechnet werden. In Summe wird es deshalb auch 2021 ein negatives Haushaltspotenzial in Höhe von 133.000 Euro geben.

Heuer mussten dringende Investitionen getätigt werden. Gleichzeitig mit den von der EVN durchgeführten Erneuerungsarbeiten am Versorgungsnetz wurde ein Teil der Wasserversorgung, durch die Gemeinde erneuert. Auch die Bauarbeiten an der Hauptstraße durch die Straßenmeisterei kamen überraschend. Trotzdem konnte im abgelaufenen Jahr der Schuldenstand um 125.000 Euro auf 1.607.000 Euro reduziert werden. Da alle Gebührenhaushalte kostendeckend geführt sind, ist eine Erhöhung der Abgaben und Gebühren noch nicht notwendig.

„Ein ehrgeiziges Projekt steht im nächsten Jahr noch auf der Wunschliste der Gemeinde zur Umsetzung an: Unser Feuerwehrhaus ist desolat und entspricht in keiner Weise mehr den heutigen Anforderungen“, berichtet Bürgermeister Eder. Es gibt weder Duschen noch getrennte WC-Anlagen oder vom Fahrzeugraum getrennte Umkleidemöglichkeiten. Ein Um- oder Zubau ist nicht möglich.

Bereits am 4. April 2017 hat der Gemeinderat den Beschluss zur Planung eines Neubaus gefasst. Die Baubewilligung wurde heuer am 2. November erteilt, der Baubeginn soll im Frühjahr 2021 erfolgen.