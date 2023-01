Junges Wohnen, Radweg und Photovoltaik einstimmig beschlossen

Werbung

Auch diesmal wurde der Budgetvoranschlag für das Jahr 2023 einstimmig beschlossen.

Die Einnahmen wurden mit 1.860.600 Euro veranschlagt, die geplanten Aufwendungen mit 1.744.500 Euro. Das Haushaltspotenzial ist positiv und beträgt 116.100 Euro.

Für die Gemeinde Altlichtenwarth war 2022 ein gutes Jahr.“

Gerhard Eder, Bürgermeister

Wichtige Eckpunkte: Für die Finanzierung des neuen Feuerwehrhauses samt Veranstaltungsraum musste ein Darlehen (500.000 Euro) in Anspruch genommen werden. Der Schuldenstand beträgt 872.800 Euro. Für 2023 sind Tilgungen in Höhe von 99.000 Euro vorgesehen, sodass zu Jahresende der Schuldenstand 1.774.300 Euro betragen sollte. Alle Gebührenhaushalte sind kostendeckend, was eine Erhöhung von Gebühren und Abgaben nicht notwendig macht.

„Für die Gemeinde Altlichtenwarth war 2022 ein gutes Jahr. Für den Bau des neuen Feuerwehrhauses samt Veranstaltungsraum wurde vom Land NÖ großzügige Unterstützung gewährt. Weiters hat die Feuerwehr fast 8.000 Stunden Eigenleistungen erbracht, sodass, trotz gestiegener Preise am Bausektor, die geplanten Kosten eingehalten werden. Die Fertigstellung wird Anfang 2023 erfolgen, die Eröffnung und Segnung ist für den 4. Juni geplant, bei der auch das 140-jährige Bestandsjubiläum der FF Altlichtenwarth gefeiert wird“, so ÖVP-Bürgermeister Gerhard Eder.

Zehn neue Genossenschaftswohnungen – sechs davon für „Junges Wohnen“ – sind im Bau. Die Fertigstellung ist für Herbst vorgesehen.

Für 2023 sind zahlreiche Projekte geplant. Nachdem Altlichtenwarth die ehemalige Bahntrasse erworben hat, soll darauf ein Alltagsradweg nach Hausbrunn errichtet werden. Eine Förderung von bis zu 70 Prozent durch das Land NÖ wird beantragt, sodass es für die Gemeinde leistbar wird. Der Güterweg Sonnbergen soll saniert werden. Der beliebte Radweg wurde durch die Errichtung der Hochspannungsleitung schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Kosten werden auf 360.000 Euro geschätzt. Die Hälfte sollte vom Land NÖ gefördert werden, der Rest aus einer Entschädigungszahlung der APG kommen.

Das Geld des kommunalen Investitionsprogramms des Bundes von 78.300 Euro samt dem Blau-Gelben-Entlastungspaket von 35.700 Euro könnte von der Gemeinde in die Errichtung einer PV-Anlage investiert werden. Nach Erneuerung des Daches der Gemeindehalle könnte der Strom direkt in der daneben liegenden Kläranlage verbraucht werden. Derzeit wird auch der Zustand der Straßenbeleuchtung überprüft. Diese wurde zwar auf Energiesparlampen umgestellt, ist aber nicht mehr am Stand der Technik. Weiters wird an der Sanierung des Leitungsnetzes gearbeitet. Im abgelaufenen Jahr wurde eine Leckortung durchgeführt, danach wurden Absperreinrichtungen und zwei Schiebergruppen getauscht. Die Videos über den Kanalzustand wurden dem Gemeinderat vorgelegt. Als nächster Schritt wird ein Sanierungs- und Finanzierungskonzept erstellt.

Bürgermeister Eder: „Die Kosten für die geplanten Projekte sind enorm, daher nutzen wir jede Förderung und Unterstützungsmöglichkeit. Sehr erfreulich ist, dass am 28. November der Spatenstich für zwei Windkraftanlagen im Gemeindegebiet gemacht wurde, was ab 2024 wesentliche Mehreinnahmen im Budget bedeuten wird.“

