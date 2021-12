Altlichtenwarth: Nächtlicher Küchenbrand

Am 26. Dezember wurden die Feuerwehren Altlichtenwarth, Hausbrunn, Großkrut und Reintal um 3.28 Uhr zu einem Küchenbrand in die Hauptstraße von Altlichtenwarth alarmiert. "In der Wirtschaftsküche im Keller des Wohnhauses war ein Brand ausgebrochen, im Erdgeschoß des Objekts befanden sich zwei Personen", berichtet die Feuerwehr: Nach einer kurzen Lageerkundung wurde sofort mit dem Löschangriff durch einem Atemschutztrupp begonnen.

Trotz starker Rauchentwicklung innerhalb des Kellerabteiles konnte der Brand zügig gelöscht und ein Übergreifen auf die angrenzenden Räumlichkeiten des Wohnhauses verhindert werden. "Von den Kameraden der FF Großkrut wurde ein Überdruckbelüfter in Stellung gebracht, um den Rauch vom Wohnbereich des Erdgeschosses fernzuhalten u. den Keller rauchfrei zu bekommen", sagt ein Altlichtenwarther Feuerwehrmann. Die beiden Personen wurden unverletzt dem Roten Kreuz bzw. dem Notarzt übergeben.

Brand-Aus konnte um ca. 4.30 Uhr gegeben werden.

In Summe waren 48 FF-Leute mit neun Feuerwehrfahrzeugen in Einsatz.