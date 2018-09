Der Hutsaulberg mit seiner Warte, die auch der höchste Punkt im nordöstlichen Weinviertel ist, wird von vielen Besuchern der Region gerne aufgesucht. Er ist aber auch bestens geeigneter Platz für Veranstaltungen und Feste. Ebenso findet dort jährlich die größte Heldengedenkfeier in der Region statt, sind doch am Fuß der Anlage die Gräber Gefallener beider Weltkriege.

Ebenso ist Altlichtenwarth ein Knotenpunkt von zahlreichen Radwegen, wie dem Euro Velo 9 (Gdanks-Pula), dem Euro Velo 13 (entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs, Bartensee- Schwarzes Meer), des KTM-Radweges (Kamp-Thaya-March), des Welschrieslings-Radweges, der Liechtensteinroute und eines lokalen Radweges der Dreiländereckgemeinden. Ebenso ist Altlichtenwarth Kreuzungspunkt lokaler Wanderwege, was ebenfalls viele „rastbedürftige“ Besucher in die Region bringt.

Das war auch der Grund, weshalb der lokale Dorferneuerungsverein beschlossen hat, am Hutsaulberg einen Rastplatz anzulegen. Obmann Günther Dampier hat sich mit Johann Retzl und Josef Schwalm Mitte Mai an die Arbeit gemacht und erst einmal das vorgesehene Gelände begradigt und gepflastert. Nun wurde auch eine gemütliche Sitzgelegenheit aufgebaut und der Platz, halboffen, unter Dach gestellt. Man hat einen schönen Ausblick auf die Warte am Hutsaulberg, die nur einen Steinwurf davon entfernt ist.

Gemeinde übernimmt Baukosten

Bürgermeister Gerhard Eder: „Die Gemeinde hat die Kosten für die Errichtung der Anlage übernommen, etwa 5.000 Euro. Wir haben auch mit Fahrzeugen und Geräten die Bauarbeiten unterstützt, die zu 90 Prozent von den drei Dorferneuerungsaktivisten ehrenamtlich geleistet wurden. Gezählte 717 Arbeitsstunden waren insgesamt dafür notwendig.“

Weiters wird in Altlichtenwarth auch ein Leitsystem geplant, das nicht ortskundige Besucher zu den für sie wichtigen Punkten, wie Gasthaus, Pfoarakeller, Nahversorger, zu den lokalen Sehenswürdigkeiten und diversen Freizeiteinrichtungen führen wird.