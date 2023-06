20 Jahre Seniorenarbeit

Obfrau Erika Bauer konnte bei der anschließenden Feier im Garten der Alten Schule auch Herbert Nowohradsky, den Obmann der NÖ Senioren, herzlich willkommen heißen. Der Landesobmann überreichte gemeinsam mit Teilbezirksobmann Josef Studeny und Bürgermeister Josef Fürst an Obfrau Erika Bauer die Urkunde für das 20-jährige Jubiläum. Bürgermeister Josef Fürst betonte, dass die Senioren ein wichtiger Bestandteil und eine tragende Säule im kulturellen Leben von Altruppersdorf und Föllim sind. Josef Studeny dankte Erika Bauer und ihrem Team, aber auch allen Vorgängern, die in diesen zwei Jahrzehnten für Aktivitäten bei den NÖ Senioren in Altruppersdorf-Föllim sorgten. Theresia Schiller wurde mit dem Ehrenabzeichen in Bronze für ihre langjährige Tätigkeit im Vorstand ausgezeichnet.

Für ihre 20-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Katharina und Karl Tupi, Brigitta Eder, Elisabeth Kastner, Maria Nekam, Hermann Berger, Maria und Josef Leisser, Maria Leisser, Theresia Jurdic, Maria Zeller, Gertrude Olf, Johann Wohlauf, Rosalia Wohlauf, Katharina Matzka Anna und Franz Hieblinger.