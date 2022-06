Lange Nacht der Kellergassen: Viele halfen tatkräftig mit

Werbung

„Lange haben wir darauf gewartet“, betonte Gemeinderat Clemens Wiesmann bei der langen Nacht der Kellergasse. Der Plan, diese in der Landaschlucht und am angrenzenden Kellerhügel zu feiern, bestand bereits 2019.

Zu erwähnen seien auch die Kellerbesitzer, die in den letzten Wochen alles getan haben, um die Kellergassen in Glanz erstrahlen zu lassen, betonte Ortsvorsteher Albert Czezatke. Clemens Wiesmann als Organisationschef hatte ein starkes Team um sich, das im Rahmen von Altruppersdorf aktiv für 28 Stationen in der Kellergassen sorgte, allen voran Robert Frühwirth, Beate Leitner und Walburga Hieblinger.

Von Kinder schminken, über Kunsthandwerk, Fotoausstellungen bis hin zu Weinsteinbildern war alles vertreten. Auch kulinarisch gab es mit Aufstrichbroten, Gutes aus Grammeln, Blunzlgröstl, Wildgulasch und Knödel mit Ei eine große Vielfalt.

Joachim Maly von der Poysdorfer Kellerakademie freute sich über die große Unterstützung aus dem Ort und führte gemeinsam mit Wolfgang Paar die ganze Nacht über mehrere Male durch die Keller, unter anderem auch durch den Schaukeller von Leopold Hieblinger.

