Manuel Fröschl (21) wurde Stiftsorganist in der Schottenkirche

Der Altruppersdorfer Manuel Fröschl ist in der Schottenkirche als Stiftsorganist angestellt. Im Dezember 2022 übernahm er in der vom Papst zur „Basilica minor“ geadelten Stiftskirche interimistisch diese Funktion. Danach wurde sie in Fachzeitschriften ausgeschrieben. Es bewarben sich auch international interessierte Organisten. Obwohl Manuel Fröschl noch studiert, konnte er als Erstgereihter das Auswahlverfahren abschließen und ist nun offiziell als Stiftsorganist der Wiener Schottenkirche.

Für den 21-Jährigen ist der fixe Organistenposten im Schottenstift eine tolle und auch fordernde Aufgabe. Er reiht sich dabei in die Reihe sehr gewichtiger Musiker ein, welche diese Aufgabe einmal ausübten. Manuel Fröschl hat so seine Liebe zur Orgel zum Beruf gemacht und studiert weiterhin das Konzertfach Orgel und das Lehramt Musik mit Schwerpunkt Chorleitung an der Musikuni in der Seilerstätte in Wien. Hier hat er jetzt in der Schottenkirche auch ausgezeichnete Übungsinstrumente und kann das an der Uni erarbeitete Wissen auch gleich in der Praxis zu Aufführung bringen.

Seine Aufgaben beinhalten vor allem das Mitgestalten der Gottesdienste an der Orgel - von der gewöhnlichen Sonntagsmesse bis zur Pontifikalvesper zu Hochfesten, welcher der Abt vorsteht. Weiters ist der Altruppersdorfer für die Wartung und Stimmung der beiden erstklassigen Orgeln zuständig und möchte auch gerne wieder eine Konzertreihe ins Leben rufen. Im kommenden Jahr steht eine Orgelsanierung in der Krypta des Stiftes an.

Begonnen hatte übrigens alles damit, dass Manuel mit seiner Oma zur Kirchenchorprobe mitging und die Altruppersdorfer Organistin ihm einige Noten schenkte. Nach dem Selbststudium erfolgte die Ausbildung in der Musikschule, Manuel war in vielen Kirchen der Region zwischen Poysdorf und Laa als Organist tätig und ging dann an die Universität nach Wien.