Obwohl Bauer in den letzten Jahren mit seiner Gefäßerkrankung zu kämpften hatte und so manch Operation über sich ergehen lassen musste, war er mit viel Freude und Begeisterung unter den Menschen und bei seinen Aufgaben.

Herbert Bauer strahlte Freude und Lebensmut aus und so konnte er wahrscheinlich auch diese letzten Jahre leben. Auf seine Gattin Erika und seine beiden Kinder Michael und Julia war er besonders stolz. Neben ihnen galt seine ganze Kraft der österreichischen Volkspartei.

Überall aktiv, wo Hilfe gebraucht wurde

Beruflich war er als Landesgeschäftsführer des NÖ Seniorenbundes für die älteren Menschen in unserem Land aktiv. In seiner Heimat Altruppersdorf war in seinem Leben von der Pfarre bis zur Feuerwehr überall aktiv, wo Hilfe gebraucht wurde. Als Vizebürgermeister von Poysdorf und ÖVP-Gemeindeparteiobmann der Großgemeinde Poysdorf war er eine wertvolle Stütze von Bürgermeister Thomas Grießl.

"Mit ihm haben wir in Poysdorf nicht nur einen engagierten Politiker, sondern vor allem einen großartigen Menschen und Freund verloren", sagt Bezirksparteiobmann und Landtagspräsident Karl Wilfing: "Wertvolle Basisarbeit leistete Herbert Bauer auch als Teilbezirksobmann der ÖVP für den Bezirk Poysdorf. Hier geht es vor allem auch rund um Wahlen, die einzelnen Ortsgruppen zu motivieren und für eine Wahlbewegung zu begeistern" betont Wilfing, der ebenso tief erschüttert über das Ableben von Herbert Bauer ist:

"Für mich war Herbert Bauer der politische Lebensmensch, der mich seit meinem 19. Geburtag begleitet hat und um mich war. Als ich Junge ÖVP-Obmann wurde, war er mein Bezirkskassier, als ich ÖVP-Bezirksobmann in Mistelbach wurde, mein Bezirksgeschäftsführer, als Bürgermeister von Poysdorf habe ich ihn als Standesbeamten und als Gemeindemandatar schätzen gelernt."

Herbert Bauer war immer im Hintergrund tätig und hat die politischen ÖVP-Erfolge im Weinviertel stark geprägt. "Meine erfolgreichen Vorzugsstimmenwahlkämpfe verdanke ich zu einem Gutteil dem Engagement von Herbert Bauer", sagt der Landtagspräsident. Herbert Bauer war ein Mensch auf den man sich 100 Prozent verlassen konnte und der sich mit einer Leidenschaft und Freude in die politische Arbeit einbrachte, sagt Wilfing:

"Es ging ihm nie um seine Person, sondern um die Sache, um die ÖVP und den jeweiligen Spitzenkandidaten, den es zu unterstützen galt. Sehr geschätzt wurde er auch von meinem Amtsvorgänger Edmund Freibauer, der ihn sich auch als Landesgeschäftsführer in den NÖ Seniorenbund holte und damit für ein starkes Team zum Wohle der niederösterreichischen Senioren sorgte."