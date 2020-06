Großebersdorf: Bisher kein weiteres positives Ergebnis .

Nachtests von im Zusammenhang mit dem Amazon-Verteilzentrum in Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) durchgeführten Coronavirus-Untersuchungen haben bis Montagmittag keine weiteren positiven Ergebnisse gebracht. In Wien war rund die Hälfte der 15 Nachtests von Mitarbeitern, die in der Bundeshauptstadt ihren Wohnsitz haben, noch ausständig, sagte ein Sprecher des medizinischen Krisenstabs der APA.