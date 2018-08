Die Ameiser sind es eigentlich gewohnt, dass ihre Kellergasse in den Mittelpunkt gerückt wird. Preise für die attraktive Anlage oder Hintergrund von Filmen und Fotosessions haben sie auf das Kleinod stolz gemacht.

Doch nun beschäftigt sich ein neues Projekt intensiver mit dem System Kellergasse. Der Weinbau im niederösterreichischen Weinviertel besitzt eine jahrhundertealte Tradition, hier gibt es rund 1.100 Kellergassen mit zirka 37.000 Objekten. Doch ihr Bestand ist gefährdet, weil großteils ihre Funktion verloren gegangen ist. Im Europäischen Kulturerbejahr 2018 wird die Kellergasse daher zum Thema und soll die Baudenkmäler als Kulturbotschafter des Weinviertels ins Bewusstsein rücken.

Gerold Eßer vom Bundesdenkmalamt möchte in Partnerschaft mit den Gemeinden Staatz und Poysdorf und der NÖ Landesregierung zwei Kellergassen exemplarisch für die zahlreichen anderen Baudenkmäler erforschen. Ausgewählt wurden neben der Kellergasse „Alte Geringen“ von Ketzelsdorf auch die von Ameis. Dazu beabsichtigten Bauforscher möglichst jeden einzelnen der Presshäuser und Keller genau zu vermessen und zu begutachten. Bei einer Infoveranstaltung wurden sämtliche Ameiser Keller der Loamgstettn vermessen. Die ausgewerteten Daten und Erkenntnisse werden in einem Buch zusammengefasst und den Kellergassenbesitzern zur Verfügung gestellt und auch ein Symposium in Poysdorf will sich am 27. Oktober damit beschäftigen.