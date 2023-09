Amtsgeheimnis: „Geteiltes Wissen bedeutet Machtverlust!“

„Wir leben nicht mehr in einer Monarchie. Geheimnisse, und mögen sie sich auch Amtsgeheimnis nennen, schaden der Demokratie“, sagt die Niederkreuzstettnerin Christine Kiesenhofer. Die streitbare Bürgerin deckt die Gemeinde Kreuzstetten regelmäßig mit Anfragen ein - sehr zum Missfallen der Gemeinde, die immer wieder die Auskunft mit Hinweis auf den großen Arbeitsaufwand, den die Anfragen bedeuten, verweigert. Transparenz ist das einzige Gegenmittel bei Korruption“, sagt Kiesenhofer.

Aus ihrer Sicht bedeutet die Info-Freiheit für die Bürger nicht automatisch höhere Kosten für die Gemeinden: „Bei der Datenschutzgrundverordnung haben sich manche kleinen Gemeinde zusammengetan und miteinander einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Das wäre auch beim Informationsfreiheitsgesetz sinnvoll, gut möglich und kostensparend“, sagt Kiesenhofer: „Noch besser wäre ein Informationsfreiheitsbeauftragter, aber das ist politisch nicht gewünscht.“

Warum wehren sich manche Gemeinden derart dagegen, dass ihnen in die politischen Karten geblickt wird? „Wissen ist Macht. Geteiltes Wissen bedeutet Machtverlust. Der Widerstand mancher Gemeinden lässt den Verdacht aufkommen, dass es etwas zu verbergen gäbe“, sagt Kiesenhofer. „Das Amtsgeheimnis ist eine Machtfrage und erzeugt ein Ungleichgewicht zwischen den Amtsträgern und den Bürgern“, findet die Poysdorferin Judith Sieber. Sie und Mitstreiter kämpfen derzeit um handfeste Infos rund um den Neubau eines Baumarktes neben ihrer Siedlung. Im Vorfeld hatten sie kritisiert, keine Auskunft bekommen zu haben, obwohl alle in der Gemeinde schon von den Neubauplänen gewusst hätten: „Es wird Korruption und Willkür begünstigt und das kann zu einer Verschleierung von Umweltschäden, Planungs- und Ausführungsfehlern usw. führen“, sagt Sieber. In einer gelebten Demokratie, die ja von uns Bürgern finanziert werde, sollte das Augenmerk auf Offenlegung und Informationsfreiheit gelegt werden, um die Mitsprache der Bürger auf Augenhöhe, die Kontrolle der Verwaltung und Politik und die mündigen Entscheidungen der Bürger sicherstellen zu können, findet die Poysdorferin.

Welche Vorteile hat die Abschaffung des Amtsgeheimnisses aus Sicht der beiden Geheimniskrämerei-Gegnerinnen? Die Einsicht in öffentliche Aufträge schaffe Wettbewerb unter den Anbietern, die Gemeinden könnten von niedrigeren Kosten profitieren, glaubt Kiesenhofer. Zudem könnten sich Bürger den Gang auf die Gemeinde sparen, weil Infos online einsehbar wären. Und: „Die Gemeindepolitiker steigern durch umfassende und korrekte Information ihre Glaubwürdigkeit, ihr Ansehen und das Vertrauen der Bevölkerung“, glaubt Kiesenhofer. Wobei: so einfach ist die Umsetzung auch aus Sicht der Amtsgeheimnisgegner nicht: „Die Schwierigkeit bei der Umsetzung der Abschaffung besteht darin, eine Grenze zwischen sensiblen Daten für den Persönlichkeitsschutz und den öffentlichen Angelegenheiten zu ziehen“, sagt Judith Sieber.