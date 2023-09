Bürgermeister des Bezirk Mistelbachs: „Wir sind keine Juristen“

Mit dem Informationsfreiheitsgesetz soll das ungeliebte Amtsgeheimnis endgültig abgeschafft werden. Allerdings: Im Gesetzesentwurf enthalten ist die Regelung, dass das nur für Gemeinden mit über 10.000 Einwohner gelten soll. Das würde im Bezirk Mistelbach lediglich die Bezirkshauptstadt Mistelbach betreffen - für alle anderen Gemeinden würde sich nichts ändern. Was sagen Bürgermeister und Oppositionsparteien dazu?

Mistelbach: 10.000er-Grenze problematisch. „Ich halte das schon für problematisch“, kann Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP) dieser angedachten Regelung wenig abgewinnen: Zwar versteht er das Ansinnen, die zusätzliche Bürokratie nur Gemeinden mit einem funktionierenden Stadtamt aufzubürden, aber das gebe es auch bei Städten unter 10.000 Einwohnern: „Auch Wolkersdorf, Laa und Poysdorf haben funktionierende Strukturen.“ Die 10.000er-Grenze ist für ihn willkürlich, andere Kriterien, wie eben das Stadtamt mit übertragenen Kompetenzen oder die Zahl der Gemeindemitarbeiter, seien da sinnvoller.

Ob das Amtsgeheimnis noch zeitgemäß ist? „In Teilbereichen schon“, sagt Stubenvoll: „Aber wir merken immer öfter eine Art Interessenskonflikt zwischen dem berechtigten Wunsch, die Öffentlichkeit transparent zu informieren und den gesetzlichen Vorgaben.“ Beispiel Bauvorhaben: Da würde die Gemeinde oft frühzeitig informieren: „Früher gab es die öffentliche Bauverhandlung, da wurden Nachbarn schon früh einbezogen und Konflikte konnten schon im Vorfeld ausgeräumt werden“, sagt der Mistelbacher Bürgermeister. Heute fänden diese kommissionellen Bauverhandlungen nicht mehr statt. Eine Aufhebung des Amtsgeheimnisses bei Vergabeverfahren mit seinen Stillhaltefristen kann sich Stubenvoll andererseits nicht vorstellen. Aber das würde vermutlich ohnehin separat geregelt werden, glaubt er.

„Außer in manchen Teilbereichen ist das Amtsgeheimnis nicht mehr zeitgemäß“, findet Mistelbachs Vizebürgermeister Manfred Reiskopf (SPÖ). Warum die Abschaffung nur in großen Gemeinden, nicht aber in den kleinen stattfinden soll, kann er nicht nachvollziehen: „Da gehts ja noch familiärer zu, als in großen Städten. Und in manchen Gemeinden gibt es vielleicht sogar nur eine Partei, zumindest eine, die den Gemeinderat klar dominiert“, schüttelt er den Kopf. Sinn macht das Amtsgeheimnis für Reiskopf in den Bereichen Landesverteidigung und persönlicher Daten. „Man sollte sich auch die Datenschutzgrundverordnung nochmal ansehen und nachschärfen“, glaubt er dort überschießende Maßnahmen zu sehen.

„Wird das Amtsgeheimnis aufgehoben, würden manche Projekte transparenter ablaufen“, glaubt Liste aktiver Bürger-Stadtrat Friedrich Brandstetter. Auch er wäre für eine Abschaffung. Einwände dagegen sind aus seiner Sicht nur vorgeschobene Gründe: „Die Bürger sollen wissen, was verhandelt wird“, wäre er sogar für öffentlichen Zugang zu Gemeinderatsausschusssitzungen. Für die gilt derzeit das Ausschussgeheimnis, zumindest in Mistelbach dürfen zwar Gemeinderäte, die nicht im Ausschuss drinnen sitzen, zuhören, nicht aber die Bürger.

Und noch einen Vorteil sieht Reiskopf: Mit einer Aufhebung des Amtsgeheimnisses würden auch die Gemeinderäte geschützt: Denn derzeit müsse man dreimal überlegen, welche Infos man aus der Gemeindearbeit erzählen dürfe. Gebe es missgünstige Mitpolitiker, könne es rasch zu einer Anzeige wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses kommen, glaubt der Vizebürgermeister.

„Gerade in diesem Bereich gebe es seitens der Geschäftsordnung der Gemeinde viele Möglichkeiten, zu informieren, die einfach nicht umgesetzt werden“, kontert Stubenvoll: „Man kann schon heute auch aus Ausschusssitzungen und aus dem Stadtrat berichten, solange daraus kein Schaden entsteht.“ Für ein klärendes Gespräch in dieser Hinsicht stehe er gerne zur Verfügung.

Laa: Hängt davon ab, wie eine Gemeinde Transparenz lebt. „Je kleiner eine Kommune ist, umso schwieriger ist es, Mitarbeiter zu finden, die sich nur dieser Aufgabe widmen“, erklärt Brigitte Ribisch (ÖVP), Vizepräsidentin des NÖ Gemeindebundes und Bürgermeisterin in Laa. Spezielle Fragen und das Eruieren von weit zurückliegenden Sachverhalten sei nicht nur herausfordernd, sondern für genau jene Verwaltungen „unmöglich zu schaffen“. Noch dazu müsse der Datenschutz gewährt bleiben. Jede Gemeinde arbeite mit Aktenvermerken: „Wenn die Bezirkshauptmannschaft zum Beispiel die Kosten für einen Kindergartenplatz übernimmt, muss das nicht die ganze Stadt wissen“, nennt sie ein Beispiel. Es sei daher nötig, vor Ort eine spezielle Abteilung mit juristischem Fachwissen zu schaffen, - und diese sei für eine kleine Gemeinde kaum leistbar. „Wir wollen nicht, dass auf Bürger zusätzliche Kosten zukommen, wenn mehr Mitarbeiter gebraucht werden.“

Ribisch weist darauf hin, dass die Gemeinden schon jetzt viel an Informationen preisgeben können. Flächenwidmungen werden zum Beispiel ausgehängt und liegen öffentlich aus, in Laa informiere sie auch über weiter zurückliegende Umwidmungen: „Ich würde das dem Bürger sagen, das steht ihm zu.“

Wird die Behörde auf Missbrauch aufmerksam gemacht – wenn zum Beispiel jemand das Grundwasser verschmutzt –, dann werde ein Verfahren eingeleitet. „Und die Gemeinde wird den Betroffenen besuchen, um die Umstände mit einer Beschau zu klären.“ Die übergeordneten Behörden seien schon jetzt wichtige Kontrollorgane, zusätzlich übe das Land NÖ ebenso diese Funktion aus. „Da ist der doppelte Blick drauf.“ Zudem werden Beschlüsse im Gemeinderat, wo mehrere Parteien vertreten sind, gefasst.

Braucht es dann ein Informationsgesetz? „Ich will das niemandem unterstellen, aber ich glaube, es hängt immer damit zusammen, wie eine Gemeinde die Transparenz lebt“, sagt Ribisch. „Dem Bürger steht es zu, alles zu wissen, was in seiner Gemeinde passiert, was das Luftreinhaltegesetz, Umwidmungen oder das Wasser betrifft“, führt sie Beispiele an. „Aber es kann nicht sein, dass der Schutz der privaten Daten in Gefahr gerät. Und das bedarf einer ganzen Abteilung, die sich damit auseinandersetzt.“

Kreuzstetten: „Wir sind Verwalter, keine Juristen!“ „Wir sind Verwalter und keine Juristen“, sagt Kreuzstettens Bürgermeister Adi Viktorik (SPÖ): Für ihn ist die 10.000er-Grenze für die Abschaffung des Amtsgeheimnisses richtig: „Diese Gemeinden können sich einen Rechtsanwalt oder einen Juristen als Stadtamtsdirektor leisten. Sowas haben wir nicht." Kreuzstetten müsse sich die anwaltlichen Leistungen zukaufen - und das sei teuer. Eine kritische Bürgerin deckt die Gemeinde mit Anfragen ein: „Um das Geld, das ich da schon für unsere Anwältin ausgegeben habe, könnte ich eine Straße bauen“, sagt der Bürgermeister. Und er hadert mit den Antworten, die er seitens des Landes bekommt, wenn wieder eine Anfrage im Gemeindeamt aufschlägt, deren Beantwortung die ausschließliche Arbeitskraft einer Mitarbeiterin in Anspruch nimmt: „Wir haben keine Rechte und die kritischen Bürger haben alle. Da braucht man sich nicht wundern, wenn es niemanden mehr gibt, der sich ein Bürgermeisteramt antun will“, sagt Viktorik.

Hochleithen: Schutz von Personen und Interessen. Keinen Änderungsbedarf sieht Adi Mechtler (ÖVP), Bürgermeister der Gemeinde Hochleithen: „Ich finde es gut, wie es ist. Oft ist es zum Schutz von Personen und Interessen, dass nicht alles sofort an die große Glocke gehängt wird.“ Gebe es eine Anfrage von Personen, habe er ohnehin eine Verpflichtung zur Beantwortung binnen kurzer Frist, detto bei Anfragen im Gemeinderat. „Darüber hinaus ist sicher die Datenschutzgrundverordnung auf vielen Fakten basierend eingeführt worden - was die Daten der Gemeinde anlangt, ist sicher noch weniger Spielraum bezüglich dem, was veröffentlicht werden darf“, sagt Mechtler.

Poysdorf: Gemeinden sind jetzt schon transparent. „Aktuell werden auf Bundesebene noch die letzten Verhandlungen geführt, das finale Gesetz und damit viele Details liegen also noch nicht vor. Zur Beurteilung muss erst die Endfassung vorliegen“, will Poysdorfs Bürgermeister Josef Fürst (ÖVP) mit einer Bewertung des Gesetzes noch warten: „Was jedoch festzuhalten ist: Alle Gemeinden arbeiten bereits jetzt nach strengen gesetzlichen Vorgaben und sind schon heute transparent“, glaubt der Bürgermeister. Dazu zählen für ihn die öffentlich einsehbaren Gemeinderatsprotokolle oder das bereits bestehende bundeseinheitliche Auskunftspflichtgesetz, das jeder Bürgerin und jedem Bürger zur Verfügung steht.

„Der springende Punkt in der Debatte um das Informationsfreiheitsgesetz ist die proaktive Veröffentlichungspflicht von Informationen im allgemeinen Interesse“, sagt Fürst: „Dadurch muss künftig die Gemeinde bei jeder Information abwägen, ob diese vom allgemeinen Interesse ist und damit veröffentlicht werden müsste.“ Gemeinden mit weniger Einwohnern, denen weniger Mitarbeiter zur Verfügung stehen, würde dieser zusätzliche bürokratische Aufwand stärker treffen. „Deshalb braucht es hier aus meiner Sicht auch die Ausnahme von kleineren Gemeinden aus diesem Gesetz“, sagt Josef Fürst.

Großengersdorf: Leute wollen mehr wissen. „Eine Abschaffung des Amtsgeheimnisses würde uns vieles einfacher machen“, findet hingegen Großengersdorfs Bürgermeister Christian Hellmer (ÖVP). Grundsätzlich sollte die Aufhebung des Amtsgeheimnisses für alle Gemeinden gelten: „Ich halte es nicht für richtig, den Menschen Informationen aus der Gemeinde nicht zu erzählen“, sagt Hellmer: „Gerade heutzutage will jeder mehr wissen und das finde ich auch ok.“