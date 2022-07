An Kreuzung der B45 Zwei Jugendliche bei Kollision von Mofa mit Pkw in Laa schwer verletzt

Notarzthubschrauber Foto: APA

B ei der Kollision eines Mofas mit einem Pkw an einer Kreuzung der B45 in Laa a. d. Thaya (Bezirk Mistelbach) sind am Mittwoch zwei Jugendliche schwer verletzt worden.