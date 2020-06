Mit so einer Reaktion hatten die Mechtlers nicht gerechnet: Via NÖN.at hatte die Ladendorfer Landwirtefamilie angekündigt, lieber ihre Kartoffeln, die sie wegen der Coronakrise weder in der heimischen Gastronomie noch als Plan B bei tschechischen Pommesfirmen absetzen konnten, verschenken zu wollen als sie einfach verrotten zu lassen - siehe hier und unten.

Der Mailaccount ging über, das Telefon hörte nicht mehr auf zu klingeln. Kooperationen mit dem Verein Startup und der Caritas entstanden, Letztere nehmen den Mechtlers mehrere Lkw-Fuhren an Erdäpfel ab.

Was stimmt nicht an den Knollen, dass sie nur noch für die Biogasanlage und zum Verschenken taugen? „Sie sind nicht mehr im Supermarkt verkäuflich, weil sie die Kunden dort nicht akzeptieren würden“, sagt Marina Mechtler und zeigt eine Handvoll der betroffenen Erdäpfel:

Sie sind in Ordnung. Manche sind an der Oberfläche etwas runzelig - eine Folge von Wasserentzug, immerhin sind sie von der Ernte 2019: „Die Supermärkte würden sie vermutlich sogar verkaufen, aber dann gibt es gleich Kundenbeschwerden, weil ein, zwei Erdäpfel bei einem Drei-Euro-Sackerl nicht passen würden“, weiß Marina Mechtler von Beschwerden.

Die Folge: Statt der heimischen Kartoffeln findet man ägyptische Kartoffeln in den Supermarktregalen, die vielleicht besser aussehen. „Aber man weiß nicht, womit die behandelt sind“, sagt Landwirt Manfred Mechtler.

„Österreich hat da einen Wettbewerbsnachteil: Wir haben höhere Qualitätsstandards und viel höhere Lohn- und Lohnnebenkosten. Deshalb können auch ausländische Anbieter billiger produzieren“, sagt Marina Mechtler,. Womit die Kartoffeln behandelt werden, das wolle sie erst gar nicht wissen. Schockiert hat sie die Tatsache, dass diese importierten Erdäpfel sogar teurer sind als heimische.

„Gleiche Standards für Import und Heimisches“

„Hier muss die Politik endlich tätig werden. Wenn man in Österreich zu so hohen Produktionsstandards verpflichtet wird, dann soll es so sein, aber dann müssten die gleichen Standards auch für Importware gültig sein. Die heimische Lebensmittelproduktion ist im Moment durch die nicht fairen Bedingungen stark gefährdet und benachteiligt“, findet Marina Mechtler: „Die heimischen Betriebe werden ohnehin von Jahr zu Jahr weniger.“

Die Ladendorfer Landwirtefamilie Mechtler baut jährlich um die 200 Hektar Erdäpfel an und versorgt damit in normalen Jahren Gastronomiebetriebe, aber auch Supermarktketten, wie die Hofer Märkte, mit heimischen Kartoffeln.

Dass die Ernte 2019 in weiten Teilen in einer Biogasanlage landen soll, tut Manfred Mechtler und den Seinen in der Seele weh.

