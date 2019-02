Drei Männern wird ein Einbruch in ein Firmengelände eines Autohändlers in Mistelbach vorgeworfen. Die polnischen Staatsbürger hatten laut Exekutive Kfz-Teile und Batterien zum Abtransport bereitgestellt, wurden dabei von Beamten beobachtet und ergriffen die Flucht. Im Rahmen einer Fahndung wurde das Trio gestellt und vorläufig festgenommen. Die Männer waren geständig, berichtete die Polizei.

Der Einbruch trug sich demnach am vergangenen Donnerstagabend zu. Ein 20-Jähriger wurde noch am selben Tag in einem weißen Kastenwagen angehalten. Für einen 26 Jahre alter Mann und seinen 33-jährigen Komplizen klickten wenig später im Stadtgebiet von Mistelbach die Handschellen. Dokumente der beiden waren laut Polizei zuvor im Kastenwagen gefunden worden. Die drei Beschuldigten wurden angezeigt.