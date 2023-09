Horst Korschan Quintett im Schlosskeller

Anfang Oktober folgt im Staatzer Schlosskeller ein Kultur-Import aus der Jazz-Stadt Poysdorf im Rahmen der Kultakomben. Horst Korschan, der schon in unterschiedlichen Gruppierungen hier aufgetreten ist, kommt am Dienstag, 3. Oktober, 19.30 Uhr, mit seinem Quintett in den Schlosskeller.

Das Horst Korschan Quintett ist eine fünfköpfige Band, die eines verbindet. Ihre Liebe zum Jazz. Die Rhythmusgruppe spielt seit etlichen Jahren regelmäßig zusammen und ist bestens aufeinander eingestellt. Ergänzt wird das Trio seit einigen Jahren vom Wahl-Poysdorfer Otto Zach, der schon 2017 mit „Walk Tall“ im Kulturhaus Poysdorf gastierte. Seit kurzem ist auch der Saxophonist Andi Schacher dabei, ein langjähriger Musikfreund von Horst Korschan. Mit dem Saxophon spielt die Band nun in der klassischen Besetzung der 50er und 60er Jahre. Das Repertoire des Quintetts besteht vorwiegend aus Jazz-Standards.

Vorverkauf und Info: Tel.: 0664/5566398, E-Mail: kulturzentrum.staatz@gmail.comwww.staatz.at